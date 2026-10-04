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Kova Burcu right-white
5 - 11 Ekim 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 5 Ekim - 11 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 5 Ekim - 11 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, ilişkinde ses tonu bu hafta söylediklerinden daha belirleyici olabilir. Mars senin için ilişkiler alanında olduğundan partnerinle tartışma çıkarsa haklı olsan bile sesini yükseltmek konuyu büyütür. Uranüs'ün Mars'la kurduğu uyumlu açı alışılmışın dışında bir jestle ortamı yumuşatmanı sağlıyor; beklenmedik bir mesaj ya da küçük bir sürpriz düşün. Hafta sonundaki Yeniay ortak planlar için kapı aralıyor, bu yüzden ikinizin de hoşuna gidecek bir hafta sonu fikrini şimdiden ortaya atabilirsin.

Kalbin boştaysa yeni bir ortam, bir kurs ya da küçük bir yolculuk gönül kapını aralayabilir. Özgürlüğüne düşkünlüğün bu yeni kişide merak uyandırabilir, bu yüzden kendin gibi kalman yeterli. Fikirlerini heyecanla anlatırken karşındakini dinlemeye de zaman bırakırsan ilk görüşme beklediğinden güzel geçer.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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