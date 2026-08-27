Sevgili Kova, ilişkilerde ne kadar karşılık gördüğünü daha fazla sorgulayabilirsin. Balık burcundaki Dolunay ve parçalı Ay tutulması öz değer alanında gerçekleştiği için zaman, emek ve ilgi konusunda dengede olup olmadığın daha görünür hale geliyor. İlişkin varsa, hoşuna gitmeyen bir şeyi sırf huzur bozulmasın diye görmezden gelmek yerine açıkça konuşmak daha iyi olabilir.

Bekarsan, kendine verdiğin değer seçimlerine de yansıyor. Sana yalnızca canı istediğinde yaklaşan biri yerine ilgisini davranışlarıyla gösteren insanlara daha fazla dikkat edebilirsin. Karşılıklı ilgi istemek fazla şey istemek değildir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…