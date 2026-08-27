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Kova Burcu right-white
28 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Ağustos Cuma gününüz nasıl geçecek? 28 Ağustos Cuma günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, tutulma kazanç ve öz değer alanında gerçekleşiyor; emeğinin karşılığını nasıl değerlendirdiğini sorgulayabilir ve iş hayatında bazı beklentilerini değiştirebilirsin. Uzun zamandır hak ettiğini düşündüğün bir ücret ya da fırsatla ilgili tablo daha görünür hale gelirken, sabahki Merkür-Uranüs karesi planında olmayan bir gelişme getirebilir.

Maddi konularda gelirini etkileyen bir haber alabilirsin. İlk anda şaşırsan bile rakamı tek başına değerlendirme; bunun uzun vadede sana ne sağlayacağına da bak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, ilişkinizde zaman, emek ve ilgi konusunda neye değer verdiğinizi daha açık konuşabilirsiniz. Bekar bir Kova burcu isen, kendine verdiğin değer seçimlerini de değiştirebilir; sana belirsizlik yaşatan biri yerine daha tutarlı davranan insanlara yönelebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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