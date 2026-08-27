Sevgili Kova, tutulma kazanç ve öz değer alanında gerçekleşiyor; emeğinin karşılığını nasıl değerlendirdiğini sorgulayabilir ve iş hayatında bazı beklentilerini değiştirebilirsin. Uzun zamandır hak ettiğini düşündüğün bir ücret ya da fırsatla ilgili tablo daha görünür hale gelirken, sabahki Merkür-Uranüs karesi planında olmayan bir gelişme getirebilir.

Maddi konularda gelirini etkileyen bir haber alabilirsin. İlk anda şaşırsan bile rakamı tek başına değerlendirme; bunun uzun vadede sana ne sağlayacağına da bak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, ilişkinizde zaman, emek ve ilgi konusunda neye değer verdiğinizi daha açık konuşabilirsiniz. Bekar bir Kova burcu isen, kendine verdiğin değer seçimlerini de değiştirebilir; sana belirsizlik yaşatan biri yerine daha tutarlı davranan insanlara yönelebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…