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Kova Burcu right-white
27 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 27 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? 27 Ağustos Perşembe günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, sabah Güneş ile Neptün arasındaki açı bir arkadaşlıkla ilgili beklentinle gerçeği karşı karşıya getirebilir, öğle saatlerindeki Merkür-Plüton açısı ise bir konuda kendinden fazla ödün verdiğini fark ettirebilir. Akşam Güneş ile Merkür ortak kaynaklar alanında kavuştuğunda borç, kredi, bütçe ya da paylaşım konusunda neyin adil olduğunu daha kolay görebilirsin.

Maddi konularda ortak yürüttüğün bir hesap varsa akşam saatleri ayrıntıları konuşmak için daha uygun. Kim ne ödüyor, kim ne kadar sorumluluk alıyor; bunu açık biçimde belirlemek sonradan çıkabilecek gerilimi azaltır.

Peki ya aşk? Gece Ay Balık burcuna geçerek öz değer konusunu öne çıkarıyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, ilişkide neye gerçekten değer verdiğinizi konuşabilirsiniz. Burada sadece para değil, zaman ve emek de önemli. Bekar bir Kova burcu isen, kendine verdiğin değer yaptığın seçimlere de yansıyabilir. Sana yarım ilgi gösteren biri yerine yanında rahat ettiğin insanlara biraz daha dikkat et. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Kova burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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