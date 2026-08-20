Sevgili Kova, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık eğitim, seyahat ve uzak hedeflerinle iletişim alanını karşı karşıya getiriyor. İş hayatında büyük bir hedefe odaklanmışken günlük yazışmalar, toplantılar, evraklar ya da yakın çevrenden gelen sorumluluklar planını yavaşlatabilir. Sen daha geniş düşünmek isterken çevrendekiler senden daha somut ve kısa vadeli cevaplar bekleyebilir. Kendi hedeflerini başkalarının beklentileri uğruna tamamen geri plana atmamalı ama karşındaki insanların söylediklerini de dinlemelisin. Ay Yay burcunda ilerlediği için sosyal çevrenden gelecek destek işini kolaylaştırabilir.

Maddi konularda uzaklarla ilgili bir masraf, vize ücreti, yolculuk ya da eğitim gideri bütçeni zorlayabilir. Ödeme planını baştan gözden geçirmek ve ek masrafları da hesaba katmak iyi olacaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün iletişim biçiminiz belirleyici olabilir. İlişkisi olan bir Kova burcuysan, partnerinle gelecek planları konusunda farklı düşünceleriniz varsa bunu açıkça konuşmalısınız. Bekar bir Kova burcuysan, uzaktan ya da farklı bir çevreden biriyle başlayan iletişimde beklentilerinizin aynı olup olmadığını anlamaya çalışabilirsin. Kendi temponu korumalı, acele etmemelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…