2 Bin Yıldır Kayıptı: Tarlaların Altından Koca Bir Roma Şehri Çıktı

Innsbruck Üniversitesi'nin de katıldığı bir araştırma ekibi, Aşağı Avusturya'daki St. Pantaleon-Erla yakınında, Stein adlı mezrada bilinmeyen bir Roma kentinin kalıntılarını buldu. Ekip 2015'ten beri Enns ile St. Pantaleon-Erla arasındaki yaklaşık 10 kilometrelik Tuna sınır hattını inceliyor.

Taramaları GeoSphere Austria yaptı. Veriler 25 ila 30 hektarlık planlı bir kent alanını, düzenli bir sokak ağını ve yaklaşık 8 bin kişilik bir amfitiyatroyu gösteriyor. Arkeolog Gerald Grabherr amfitiyatronun Carnuntum'daki ünlü askeri kentin amfitiyatrosuyla aynı büyüklükte olduğunu söyledi.

Kentin kuzeybatısında çok sayıda mezarın, anıt mezarın ve höyüğün bulunduğu büyük bir mezarlık var. Bazı mezarlar büyük boyutlu ve zengin kişilere ait olabilir. Alan hiç yapılaşmadı ve bugün tarım için kullanılıyor, araştırmacılar onu arkeoloji için bir zaman kapsülü olarak tanımlıyor.