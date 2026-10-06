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2 Bin Yıldır Kayıptı: Tarlaların Altından Koca Bir Roma Şehri Çıktı

2 Bin Yıldır Kayıptı: Tarlaların Altından Koca Bir Roma Şehri Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 10:59
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Avusturya'da Tuna kıyısındaki tarım arazisinin altında, daha önce bilinmeyen bir Roma kenti belirlendi. Geofizik taramalar 25 ila 30 hektarlık planlı bir yerleşimi, düzenli sokak ağını ve yaklaşık 8 bin kişilik bir amfitiyatroyu gösteriyor.

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Geofizik taramalar planlı bir Roma kentini ortaya çıkardı

Geofizik taramalar planlı bir Roma kentini ortaya çıkardı

Innsbruck Üniversitesi'nin de katıldığı bir araştırma ekibi, Aşağı Avusturya'daki St. Pantaleon-Erla yakınında, Stein adlı mezrada bilinmeyen bir Roma kentinin kalıntılarını buldu. Ekip 2015'ten beri Enns ile St. Pantaleon-Erla arasındaki yaklaşık 10 kilometrelik Tuna sınır hattını inceliyor.

Taramaları GeoSphere Austria yaptı. Veriler 25 ila 30 hektarlık planlı bir kent alanını, düzenli bir sokak ağını ve yaklaşık 8 bin kişilik bir amfitiyatroyu gösteriyor. Arkeolog Gerald Grabherr amfitiyatronun Carnuntum'daki ünlü askeri kentin amfitiyatrosuyla aynı büyüklükte olduğunu söyledi.

Kentin kuzeybatısında çok sayıda mezarın, anıt mezarın ve höyüğün bulunduğu büyük bir mezarlık var. Bazı mezarlar büyük boyutlu ve zengin kişilere ait olabilir. Alan hiç yapılaşmadı ve bugün tarım için kullanılıyor, araştırmacılar onu arkeoloji için bir zaman kapsülü olarak tanımlıyor.

Kentin Batlamyus'un andığı Claudivium olabileceği öne sürülüyor

Kentin Batlamyus'un andığı Claudivium olabileceği öne sürülüyor

Arkeologlar kentin adını kesin olarak belirleyemedi. Claudivium en güçlü aday olarak öne sürülüyor. 2. yüzyılda yaşamış coğrafyacı Batlamyus Claudivium adlı bir yerden söz ediyor ve verdiği koordinatlar Stein'daki kentle örtüşüyor.

Kentin MS 80 civarında kurulduğu ve yaklaşık MS 180'de terk edildiği düşünülüyor. Sikke buluntuları terk edilişin İmparator Marcus Aurelius'tan oğlu Commodus'a geçilen döneme denk geldiğini gösteriyor. Arkeolog Barbara Kainrath yıkım izine rastlanmadığını, kentin planlı bir geri çekilmeyle boşaltıldığını belirtti.

Commodus döneminde Tuna sınırındaki stratejinin değişmiş olabileceği, Enns kıyısındaki lejyon kampı Lauriacum'un ise korunup büyütüldüğü belirtiliyor. Bazı sakinlerin Lauriacum'a taşındığına işaret eden bronz döküm aletleri ve aynı tür giysi iğneleri bulundu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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