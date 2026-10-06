Birleşik Krallık'ta Plastik İçeren Islak Mendillerin Satışı Yasaklanıyor: İlk Yasak 18 Aralık'ta Başlıyor

İngiltere hükümetinin 18 Kasım 2025'te yaptığı açıklamaya göre ıslak mendiller, kanalizasyon tıkanıklıklarının yüzde 94'ünde rol oynuyor ve su şirketlerine yılda yaklaşık 200 milyon sterline mal oluyor. Sahillerde yapılan ölçümlerde (2015-2020) her 100 metrelik Birleşik Krallık sahilinde ortalama 20 ıslak mendil bulundu. Yasağa yönelik istişarede katılımcıların yüzde 95'i yasağı destekledi.

İskoçya hükümeti ise Scottish Water'ın her yıl yaklaşık 35 bin kanalizasyon tıkanıklığıyla uğraştığını ve bunun yaklaşık 10 milyon sterline mal olduğunu belirtiyor. Bu tıkanıklıkların büyük bölümünden yanlış atılan mendiller sorumlu tutuluyor.

İngiltere Çevre Bakanı Emma Reynolds, yasak için şu sözleri kullandı: 'Bu yasak, kanalizasyonlarımızı tıkayan, sahillerimizi kirleten ve yaban hayatını zehirleyen plastik ıslak mendillere son verecek.' İskoçya İklim Eylemi Bakanı Gillian Martin ise plastikli mendillerin 'gereksiz bir tek kullanımlık ürün' olduğunu, daha çevre dostu alternatiflerinin zaten bulunduğunu söyledi.