Birleşik Krallık'ta Plastik İçeren Islak Mendillerin Satışı Yasaklanıyor: İlk Yasak 18 Aralık'ta Başlıyor
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Birleşik Krallık'ta plastik içeren ıslak mendillerin satışı ve tedariki yasaklanıyor. Yasak, Galler'de 18 Aralık 2026'da başlayacak; Kuzey İrlanda, İngiltere ve İskoçya'yı 2027'de takip edecek. Düzenleme yalnızca Birleşik Krallık'ı kapsıyor, Türkiye'de ya da Avrupa Birliği'nde benzer bir yasak bulunmuyor.
[Kaynak: GOV.WALES, GOV.UK, GOV.SCOT]
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Yasak, Birleşik Krallık'ı oluşturan dört ülkede farklı tarihlerde yürürlüğe girecek.
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Hangi Ürünler Yasaklanıyor?
İstisnalar Neler?
Yasak Neden Getiriliyor?
Plastiksiz Mendil de Tuvalete Atılmamalı
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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