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Birleşik Krallık'ta Plastik İçeren Islak Mendillerin Satışı Yasaklanıyor: İlk Yasak 18 Aralık'ta Başlıyor

Birleşik Krallık'ta Plastik İçeren Islak Mendillerin Satışı Yasaklanıyor: İlk Yasak 18 Aralık'ta Başlıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.10.2026 - 10:52
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Birleşik Krallık'ta plastik içeren ıslak mendillerin satışı ve tedariki yasaklanıyor. Yasak, Galler'de 18 Aralık 2026'da başlayacak; Kuzey İrlanda, İngiltere ve İskoçya'yı 2027'de takip edecek. Düzenleme yalnızca Birleşik Krallık'ı kapsıyor, Türkiye'de ya da Avrupa Birliği'nde benzer bir yasak bulunmuyor.

[Kaynak: GOV.WALES, GOV.UK, GOV.SCOT]

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Yasak, Birleşik Krallık'ı oluşturan dört ülkede farklı tarihlerde yürürlüğe girecek.

Yasak, Birleşik Krallık'ı oluşturan dört ülkede farklı tarihlerde yürürlüğe girecek.

Galler Hükümeti'nin yayımladığı Environmental Protection (Single-use plastic products) (Wet Wipes) (Wales) Regulations 2025 düzenlemesi ile plastik içeren ıslak mendilleri tüketiciye satmak ya da ücretsiz de olsa vermek suç sayılacak.

Resmi kaynaklarda yer alan yürürlük tarihleri şöyle: Galler 18 Aralık 2026, Kuzey İrlanda 18 Mayıs 2027, İngiltere 19 Mayıs 2027, İskoçya 11 Ağustos 2027.

İngiltere hükümeti, işletmelerin uyum sağlaması için 18 aylık bir geçiş süresi tanıdığını duyurdu. Galler'de düzenleme, yerel parlamento Senedd tarafından Haziran 2025'te onaylanmıştı.

Hangi Ürünler Yasaklanıyor?

Hangi Ürünler Yasaklanıyor?

Galler Hükümeti'nin işletmelere yönelik rehberine göre yasak; bebek bakım mendillerini, makyaj temizleme mendillerini, nemli tuvalet kâğıdını, antibakteriyel el mendillerini ve ev temizliği mendillerini kapsıyor. Hem mağazadan hem internetten yapılan satışlar yasağın içinde.

Plastik içermeyen, yani etiketinde açıkça 'plastic free' yazan mendiller ile yeniden kullanılabilir mendiller yasaktan etkilenmeyecek.

İstisnalar Neler?

İstisnalar Neler?

Yasakta bazı istisnalar var. Tıbbi kullanıma yönelik mendiller kapsam dışında. İngiltere ve İskoçya hükümetlerine göre ayrıca endüstriyel kullanım ve işletmeden işletmeye (B2B) satışlar da muaf. Bu yüzden bakım evleri gibi kurumlar toptancılardan plastikli mendil almaya devam edebilecek.

Özel sağlık ihtiyacı nedeniyle plastikli mendil kullanması gereken kişiler ise bunları eczaneden talep edebilecek.

Yasak Neden Getiriliyor?

Yasak Neden Getiriliyor?

İngiltere hükümetinin 18 Kasım 2025'te yaptığı açıklamaya göre ıslak mendiller, kanalizasyon tıkanıklıklarının yüzde 94'ünde rol oynuyor ve su şirketlerine yılda yaklaşık 200 milyon sterline mal oluyor. Sahillerde yapılan ölçümlerde (2015-2020) her 100 metrelik Birleşik Krallık sahilinde ortalama 20 ıslak mendil bulundu. Yasağa yönelik istişarede katılımcıların yüzde 95'i yasağı destekledi.

İskoçya hükümeti ise Scottish Water'ın her yıl yaklaşık 35 bin kanalizasyon tıkanıklığıyla uğraştığını ve bunun yaklaşık 10 milyon sterline mal olduğunu belirtiyor. Bu tıkanıklıkların büyük bölümünden yanlış atılan mendiller sorumlu tutuluyor.

İngiltere Çevre Bakanı Emma Reynolds, yasak için şu sözleri kullandı: 'Bu yasak, kanalizasyonlarımızı tıkayan, sahillerimizi kirleten ve yaban hayatını zehirleyen plastik ıslak mendillere son verecek.' İskoçya İklim Eylemi Bakanı Gillian Martin ise plastikli mendillerin 'gereksiz bir tek kullanımlık ürün' olduğunu, daha çevre dostu alternatiflerinin zaten bulunduğunu söyledi.

Plastiksiz Mendil de Tuvalete Atılmamalı

Plastiksiz Mendil de Tuvalete Atılmamalı

Tüketici kuruluşu Which?'ın aktardığına göre plastiksiz mendiller de sorunu tamamen çözmüyor. Nehir koruma kuruluşu The Rivers Trust, bu ürünlerin de kolay dağılmayacak şekilde tasarlandığını ve kanalizasyonda tıkanıklığa yol açabildiğini söylüyor. Thames Water'ın bir seferde 100 tonluk, yani sekiz çift katlı otobüse denk gelen, ıslak mendil ve benzeri atıklardan oluşan dev bir tıkanıklığı temizlediği de aktarılıyor.

Bu nedenle uzmanların önerisi net: Plastik içersin ya da içermesin, ıslak mendilleri tuvalete atmayın, çöpe atın.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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