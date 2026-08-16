Sevgili Kova, bugün ev ve aile konularında bir gerginlik var. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, senin yuva alanını etkiliyor ve ailevi bir konuda kafan karışabilir. Sen genellikle duygularını mantıkla çözersin, ancak bugün ikisi de bulanık. İş hayatında evle ilgili bir mesele dikkatini dağıtabilir, o yüzden önemli işleri yarına bırakmalısın. Merkür ile Satürn arasındaki uyum ise bir ortakla ciddi bir konuşma yapmanı destekliyor.

Maddi konularda evle ilgili bir masraf beklediğinden farklı çıkabilir. Bugün kesin rakamı öğrenmeden söz vermemelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün geçmişten gelen bir hassasiyet devreye giriyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, çocukluğundan taşıdığın bir tepkiyi partnerine gösterebilirsin; durup nereden geldiğini düşünmelisin. Bekar bir Kova burcu isen, geçmiş bir yaran yeni birine yaklaşmanı zorlaştırıyor… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…