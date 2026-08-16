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Kova Burcu right-white
17 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 17 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 17 Ağustos Pazartesi günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün ev ve aile konularında bir gerginlik var. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, senin yuva alanını etkiliyor ve ailevi bir konuda kafan karışabilir. Sen genellikle duygularını mantıkla çözersin, ancak bugün ikisi de bulanık. İş hayatında evle ilgili bir mesele dikkatini dağıtabilir, o yüzden önemli işleri yarına bırakmalısın. Merkür ile Satürn arasındaki uyum ise bir ortakla ciddi bir konuşma yapmanı destekliyor.

Maddi konularda evle ilgili bir masraf beklediğinden farklı çıkabilir. Bugün kesin rakamı öğrenmeden söz vermemelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün geçmişten gelen bir hassasiyet devreye giriyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, çocukluğundan taşıdığın bir tepkiyi partnerine gösterebilirsin; durup nereden geldiğini düşünmelisin. Bekar bir Kova burcu isen, geçmiş bir yaran yeni birine yaklaşmanı zorlaştırıyor… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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