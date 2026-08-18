Sevgili Kova, bugün Ay kariyer alanının tepesinde ilerliyor ve görünürlüğün sürüyor. Ay Düğümleri artık senin burcunda, yani kendi yolunu çizme dönemin resmen başladı. İş hayatında dün üstlendiğin sorumluluğu bugün taşımalısın; gözler üzerinde olduğu için özenli çalışman gerekiyor. Yarınki İlk Dördün ev ve aileyle ilgili bir karar getiriyor.

Maddi konularda dün netleşen rakam bugün somutlaşıyor. Gelen teklifi değerlendirmeli, aceleye getirmemelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün de denge kurmalısın. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, işine verdiğin dikkatin bir kısmını partnerine ayırmayı sürdürmelisin. Bekar bir Kova burcu isen, kendi yolunu çizerken tanışacağın biri sana ilham verebilir. Kendin olmaktan vazgeçmemelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…