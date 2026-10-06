article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kur'an'da Adı Geçen Ağacın Bilinmeyen Özelliği Ortaya Çıktı: Dikildiği Yeri Taşa Çeviriyor

Kur'an'da Adı Geçen Ağacın Bilinmeyen Özelliği Ortaya Çıktı: Dikildiği Yeri Taşa Çeviriyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 10:45
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kur'an-ı Kerim'de adına bir sure verilen, sofralarımızın vazgeçilmezi olan bir meyve ağacının bilinmeyen bir özelliği ortaya çıktı.

Bilim insanları, Kenya'daki bazı incir ağaçlarının havadaki karbondioksiti emip taşa dönüştürdüğünü keşfetti. Üstelik bu taş, karbonu yüz binlerce yıl saklayabiliyor!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İncir Ağacı Karbonu Kireçtaşına Çeviriyor

İncir Ağacı Karbonu Kireçtaşına Çeviriyor

İncir, Kur'an-ı Kerim'de 'Tin' suresinin ilk ayetinde zeytinle birlikte anılıyor. Bu kez gündeme ise bilimsel bir keşifle geldi.

Zürih Üniversitesi'nden Dr. Mike Rowley ve ekibi, Kenya'nın Samburu bölgesinde yetişen üç incir türünü inceledi. Bulgular, Prag'daki Goldschmidt jeokimya konferansında sunuldu.

Araştırmaya göre ağaçlar havadan aldıkları karbondioksiti gövdelerinde, yapraklarında ve köklerinde kalsiyum oksalat kristallerine dönüştürüyor. Ağaçta yaşayan bakteri ve mantarlar da bu kristalleri kalsiyum karbonata, yani kireçtaşının yapıldığı minerale çeviriyor.

Karbon Yüz Binlerce Yıl Toprağa Kilitleniyor

Karbon Yüz Binlerce Yıl Toprağa Kilitleniyor

Ağaçların depoladığı karbonun büyük kısmı, ağaç çürüdüğünde birkaç on yıl içinde atmosfere geri dönüyor. Kalsiyum karbonat ise toprakta yüz binlerce yıl kalabiliyor.

Samburu'daki ağaçların hem gövdeleri hem de çevrelerindeki toprak bu mineralle kaplanmış durumda. İncelenen türler arasında en başarılısı Ficus wakefieldii oldu.

Rowley'e göre ağaçlandırma projelerinde hem organik hem de mineral olarak karbon depolayabilen türleri seçmek iklimle mücadelede büyük fark yaratabilir. Üstelik bu ağaçlar meyve vererek de katkı sağlıyor. Araştırmacılar yine de yöntemin farklı iklimlerde ne kadar işe yarayacağının daha fazla çalışmayla netleşmesi gerektiğini söylüyor.

Dünyanın İncirinin Yaklaşık Çeyreği Türkiye'den

Dünyanın İncirinin Yaklaşık Çeyreği Türkiye'den

Araştırmada incelenen türler Afrika'ya özgü. Ancak incir, Türkiye için de çok özel bir meyve. Türkiye, dünya incir üretiminin yaklaşık yüzde 28'ini tek başına karşılıyor ve bu alanda dünya lideri.

Üretimin merkezi ise Aydın. Türkiye'deki kuru incirin büyük kısmı bu ilde yetişiyor ve 100'ü aşkın ülkeye ihraç ediliyor.

Sofralarımızdaki incirin akrabaları, iklim krizine karşı beklenmedik bir müttefik olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın