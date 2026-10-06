Kur'an'da Adı Geçen Ağacın Bilinmeyen Özelliği Ortaya Çıktı: Dikildiği Yeri Taşa Çeviriyor
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Kur'an-ı Kerim'de adına bir sure verilen, sofralarımızın vazgeçilmezi olan bir meyve ağacının bilinmeyen bir özelliği ortaya çıktı.
Bilim insanları, Kenya'daki bazı incir ağaçlarının havadaki karbondioksiti emip taşa dönüştürdüğünü keşfetti. Üstelik bu taş, karbonu yüz binlerce yıl saklayabiliyor!
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İncir Ağacı Karbonu Kireçtaşına Çeviriyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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