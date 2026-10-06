Kur'an'da Adı Geçen Ağacın Bilinmeyen Özelliği Ortaya Çıktı: Dikildiği Yeri Taşa Çeviriyor

Ağaçların depoladığı karbonun büyük kısmı, ağaç çürüdüğünde birkaç on yıl içinde atmosfere geri dönüyor. Kalsiyum karbonat ise toprakta yüz binlerce yıl kalabiliyor.

Samburu'daki ağaçların hem gövdeleri hem de çevrelerindeki toprak bu mineralle kaplanmış durumda. İncelenen türler arasında en başarılısı Ficus wakefieldii oldu.

Rowley'e göre ağaçlandırma projelerinde hem organik hem de mineral olarak karbon depolayabilen türleri seçmek iklimle mücadelede büyük fark yaratabilir. Üstelik bu ağaçlar meyve vererek de katkı sağlıyor. Araştırmacılar yine de yöntemin farklı iklimlerde ne kadar işe yarayacağının daha fazla çalışmayla netleşmesi gerektiğini söylüyor.