Ağaçta Asılı Çiğ Et Sanılıyor: Kesildiği An Kırmızı Su Salan Mantar Görenleri Şaşırtıyor
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Ukrayna'da ormanda yürüyüşe çıkan Mykhailo Stetsenko, yaşlı bir ağacın dibinde ilk bakışta birinin oraya bıraktığı çiğ bir et parçasını andıran bir şeyle karşılaştı. Koyu kırmızı rengi ve nemli, süngerimsi yüzeyiyle göz yanıltan bu yapı aslında bir mantardı. Stetsenko'nun sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar, mantarı kestiği anda ortaya çıkan görüntüyle kısa sürede ilgi topladı. Bilimsel adı Fistulina hepatica olan tür, dünyada 'biftek mantarı' adıyla tanınıyor.
Kaynak: Telegraf
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Kesildiği an içinden kan rengini andıran bir sıvı sızıyor
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Yaşlı meşe ağaçlarının kovuklarında büyüyor, odunun rengini değiştiriyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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