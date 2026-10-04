Ağaçta Asılı Çiğ Et Sanılıyor: Kesildiği An Kırmızı Su Salan Mantar Görenleri Şaşırtıyor

Türkçede ciğer mantarı, İngilizcede ise 'öküz dili' diye de anılan bu tür, bildiğimiz şapkalı mantarlara hiç benzemiyor. Ağaç gövdesinden yelpaze ya da dil biçiminde dışarı doğru uzanıyor, çapı kimi zaman 30 santimetreye yaklaşabiliyor. Rengi ise koyu ciğer kırmızısından turuncuya çalan kahverengiye kadar değişiyor.

Asıl şaşırtan kısım bıçak değdiği an başlıyor. Kesit yüzeyinde, iyi bir dana etinde görmeye alıştığımız mermer desenine çok benzeyen açık renkli damarlar beliriyor. Stetsenko da paylaşımında mantarın içini İspanyol jambonuna benzetti.

Mantar kesildiğinde ya da sıkıldığında dokusundan kan rengini andıran kırmızımsı bir sıvı sızıyor. Bu özsu, yanlışlıkla 'ağaca asılmış et' yorumlarına yol açan en önemli ayrıntı. Sıvı dokunduğu yüzeyde leke de bırakabiliyor.