article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ağaçta Asılı Çiğ Et Sanılıyor: Kesildiği An Kırmızı Su Salan Mantar Görenleri Şaşırtıyor

Ağaçta Asılı Çiğ Et Sanılıyor: Kesildiği An Kırmızı Su Salan Mantar Görenleri Şaşırtıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.10.2026 - 15:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ukrayna'da ormanda yürüyüşe çıkan Mykhailo Stetsenko, yaşlı bir ağacın dibinde ilk bakışta birinin oraya bıraktığı çiğ bir et parçasını andıran bir şeyle karşılaştı. Koyu kırmızı rengi ve nemli, süngerimsi yüzeyiyle göz yanıltan bu yapı aslında bir mantardı. Stetsenko'nun sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar, mantarı kestiği anda ortaya çıkan görüntüyle kısa sürede ilgi topladı. Bilimsel adı Fistulina hepatica olan tür, dünyada 'biftek mantarı' adıyla tanınıyor.

Kaynak: Telegraf

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kesildiği an içinden kan rengini andıran bir sıvı sızıyor

Kesildiği an içinden kan rengini andıran bir sıvı sızıyor

Türkçede ciğer mantarı, İngilizcede ise 'öküz dili' diye de anılan bu tür, bildiğimiz şapkalı mantarlara hiç benzemiyor. Ağaç gövdesinden yelpaze ya da dil biçiminde dışarı doğru uzanıyor, çapı kimi zaman 30 santimetreye yaklaşabiliyor. Rengi ise koyu ciğer kırmızısından turuncuya çalan kahverengiye kadar değişiyor.

Asıl şaşırtan kısım bıçak değdiği an başlıyor. Kesit yüzeyinde, iyi bir dana etinde görmeye alıştığımız mermer desenine çok benzeyen açık renkli damarlar beliriyor. Stetsenko da paylaşımında mantarın içini İspanyol jambonuna benzetti.

Mantar kesildiğinde ya da sıkıldığında dokusundan kan rengini andıran kırmızımsı bir sıvı sızıyor. Bu özsu, yanlışlıkla 'ağaca asılmış et' yorumlarına yol açan en önemli ayrıntı. Sıvı dokunduğu yüzeyde leke de bırakabiliyor.

Yaşlı meşe ağaçlarının kovuklarında büyüyor, odunun rengini değiştiriyor

Yaşlı meşe ağaçlarının kovuklarında büyüyor, odunun rengini değiştiriyor

Ciğer mantarı ormanın her yerinde çıkmıyor. Özellikle yaşlı meşe ve kestane ağaçlarını seçiyor; çoğunlukla gövdenin alt kısımlarında, derin çatlaklarda ya da ağaç kovuklarında görülüyor. Ukrayna'da en sık Polesya bölgesinde ve Karpat eteklerinde rastlanıyor. Avrupa'nın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye'deki meşe ormanlarında da karşımıza çıkabiliyor.

Tür, canlı ağaçlar üzerinde parazit olarak yaşıyor ya da çürümekte olan kütüklerden besleniyor. Tutunduğu ağacın odununda kahverengi çürüklüğe yol açıyor. Bu süreçte meşenin rengi koyulaşıyor ve marangozların 'kahverengi meşe' dediği, mobilya yapımında aranan desenli bir odun ortaya çıkıyor.

Mantar en çok ağustos ile ekim arasındaki nemli dönemde kendini gösteriyor. Genç örnekler haşlandıktan sonra yenebiliyor, ancak yüksek C vitamini ve organik asit içeriği nedeniyle belirgin biçimde ekşi bir tadı var. Yaşlandıkça sertleşen mantar mutfakta pek tercih edilmiyor. Uzmanlar ise tanınmayan hiçbir yabani mantarın, ne kadar iştah açıcı görünürse görünsün, bilen birine danışılmadan toplanmaması gerektiğini hatırlatıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın