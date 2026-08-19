Sevgili Kova, bugün sabah kariyer ve hedefler alanında seni parlatacak bir karar anı duruyor. Akrep’teki İlk Dördün, mesleki bir konuda kendi vizyonuna güvenerek adım atmanı istiyor. Ay Düğümleri burcunda parıldarken kararlarını başkalarının ne diyeceğine göre değil, kendi kalbine göre vermelisin. Öğleden sonra Ay Yay burcuna geçtiğinde ise dostlarından harika bir destek alacak, sosyal çevrenle neşeleneceksin.

Maddi konularda sabah karşına çıkan bir fırsatı değerlendirirken kendi bütçeni ön planda tutmalısın. Öğleden sonra bir arkadaşından çok faydalı bir finansal fikir duyabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kendi özgünlüğünle ışıldıyorsun. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, ilişkinde özgürleşmek ve gelişmek istediğin noktaları sevgiyle paylaşmalısın. Bekar bir Kova burcu isen, öğleden sonra katıldığın sosyal bir grupta zekası ve neşesiyle seni etkileyecek biriyle tanışabilirsin. Bugün kalıplara takılmadan anın tadını çıkarmalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…