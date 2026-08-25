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Kova Burcu right-white
26 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Ağustos Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 26 Ağustos Çarşamba günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay bugün burcunda ilerlerken kendini daha toparlanmış ve kararlı hissedebilirsin. İş hayatında inisiyatif almak ve kendi yöntemlerinle ilerlemek isteyebilirsin. Akşam Güneş ile burcundaki Plüton arasındaki açı ise seni doğrudan etkiliyor. Birinin sana yaklaşımı ya da senin kendini ortaya koyma biçimin düşündüğünden daha derin bir sorgulamaya yol açabilir. Hemen kendini savunmak yerine neden bu kadar etkilendiğini anlamaya çalış.

Maddi konularda kendi planına odaklanabilirsin. Kimseye bahsetmediğin bir borç ya da ödeme ise yeniden aklına gelebilir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, partnerinin beklentileriyle kendi sınırların arasında nasıl bir denge kurduğunu sorgulayabilirsin. Her şeye uyum sağlamak da tamamen geri çekilmek de çözüm olmayabilir. Bekarsan, birine karşı hislerinin düşündüğünden daha güçlü olduğunu fark edebilirsin; fakat bunu hemen karşı tarafa anlatmaktan önce kendi içinde ne istediğini anlamak isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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