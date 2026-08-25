Sevgili Kova, Ay burcunda ilerlerken bugün aşk hayatında kendi ihtiyaçlarını daha net fark edebilirsin. İlişkin varsa, partnerine uyum sağlamak uğruna kendi sınırlarını ne kadar esnettiğini sorgulayabilirsin. Kendini savunmaya geçmeden, hangi konuda daha fazla alana ihtiyaç duyduğunu anlatman yeterli olabilir.

Bekarsan, birine karşı hislerinin düşündüğünden daha güçlü olduğunu fark edebilirsin. Bu duyguyu hemen bastırmak ya da açıklamak zorunda değilsin; önce senin için ne ifade ettiğini anlamaya çalış. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…