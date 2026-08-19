Sevgili Kova, bugün kendi doğruna ve özgünlüğüne sahip çıkıyorsun. Sabah İlk Dördün kariyer alanında gerçekleşirken Ay Düğümleri de artık senin burcunda; yani her kararı başkalarına göre değil, kendine göre vermen isteniyor. İlişkin varsa, ilişkide kendinden fazla ödün verdiğin bir noktayı fark edip düzeltmelisin. Belki hep onun istediği gibi davranıyorsun, belki kendi fikrini söylemekten vazgeçtin. Bugün kendi sesini geri almalısın; doğru ilişki seni değiştirmeden sever.

Bekarsan, öğleden sonra sosyal bir ortamda biri ilgini çekebilir. Sen kalıplara sığmayan insanlara ilgi duyarsın ve bugün karşına tam da öyle biri çıkabilir. Kimseye uymak için kendini değiştirmemelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…