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Kova Burcu right-white
20 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.08.2026 - 18:01
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Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 20 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

20 Ağustos Perşembe günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün kendi doğruna ve özgünlüğüne sahip çıkıyorsun. Sabah İlk Dördün kariyer alanında gerçekleşirken Ay Düğümleri de artık senin burcunda; yani her kararı başkalarına göre değil, kendine göre vermen isteniyor. İlişkin varsa, ilişkide kendinden fazla ödün verdiğin bir noktayı fark edip düzeltmelisin. Belki hep onun istediği gibi davranıyorsun, belki kendi fikrini söylemekten vazgeçtin. Bugün kendi sesini geri almalısın; doğru ilişki seni değiştirmeden sever.

Bekarsan, öğleden sonra sosyal bir ortamda biri ilgini çekebilir. Sen kalıplara sığmayan insanlara ilgi duyarsın ve bugün karşına tam da öyle biri çıkabilir. Kimseye uymak için kendini değiştirmemelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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