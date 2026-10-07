Ford'un 4 Bin Kişilik Fabrikasında Yıllardır Süren Soruna Şahinli Çözüm

Çaresiz kalan yönetim, yüzyıllardır kullanılan bir yönteme başvurdu ve bir şahinci tuttu. Bu kez de ilk deneme planlandığı gibi gitmedi.

İlk Şahin Başka Bir Şahinle Kaçtı

Fabrikanın ilk şahini Chalino, bir devriye uçuşu sırasında yabani bir şahinle karşılaştı ve onunla birlikte uçup bir daha geri dönmedi. Bunun üzerine Temmuz 2025'te El Charro göreve başladı. İspanyolcada 'Meksikalı kovboy' anlamına gelen bu isim, o günden beri fabrikanın gökyüzündeki bekçisine ait.