Ford'un 4 Bin Kişilik Fabrikasında Yıllardır Süren Soruna Şahinli Çözüm
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Ford'un Meksika'daki Hermosillo fabrikası her yıl 300 binden fazla kamyonet ve SUV üretiyor. Ancak tesisin yıllardır çözülemeyen bir sorunu vardı: Güvercinler. Üstelik ses kayıtları, sahte yırtıcı kuş figürleri denendi fakat hiçbiri işe yaramadı. Sonunda çözüm doğadan geldi. Fabrikaya El Charro adında bir Harris şahini işe alındı.
İşte detaylar.
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Yeni Boyanmış Araçlara Pislik, Ekipmanlara Yuva
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Çözüm Yüzyıllık Bir Gelenekten Geldi: Şahincilik
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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