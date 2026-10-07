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Ford'un 4 Bin Kişilik Fabrikasında Yıllardır Süren Soruna Şahinli Çözüm

Ford'un 4 Bin Kişilik Fabrikasında Yıllardır Süren Soruna Şahinli Çözüm

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 09:12
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Ford'un Meksika'daki Hermosillo fabrikası her yıl 300 binden fazla kamyonet ve SUV üretiyor. Ancak tesisin yıllardır çözülemeyen bir sorunu vardı: Güvercinler. Üstelik ses kayıtları, sahte yırtıcı kuş figürleri denendi fakat hiçbiri işe yaramadı. Sonunda çözüm doğadan geldi. Fabrikaya El Charro adında bir Harris şahini işe alındı. 

İşte detaylar. 

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Yeni Boyanmış Araçlara Pislik, Ekipmanlara Yuva

Yeni Boyanmış Araçlara Pislik, Ekipmanlara Yuva

Güvercinler fabrikada ciddi sorunlara yol açıyordu. Yeni boyanmış araçların üzerine pisliyor, makinelerin içine yuva yapıyor ve üretimi aksatıyorlardı.

En şaşırtıcısı da kuşların fabrikanın günlük rutinini öğrenmesiydi. Güvercinler büyük kapıların açılmasını bekliyor, kapı açılır açılmaz içeri süzülüyordu.

Teknoloji Pes Etti

Fabrika önce yırtıcı kuş sesi kayıtları ve sahte 'yırtıcı gözü' figürleri denedi. Ancak güvercinler kısa sürede bunlara alıştı ve yöntemler etkisini yitirdi.

Çözüm Yüzyıllık Bir Gelenekten Geldi: Şahincilik

Çözüm Yüzyıllık Bir Gelenekten Geldi: Şahincilik

Çaresiz kalan yönetim, yüzyıllardır kullanılan bir yönteme başvurdu ve bir şahinci tuttu. Bu kez de ilk deneme planlandığı gibi gitmedi.

İlk Şahin Başka Bir Şahinle Kaçtı

Fabrikanın ilk şahini Chalino, bir devriye uçuşu sırasında yabani bir şahinle karşılaştı ve onunla birlikte uçup bir daha geri dönmedi. Bunun üzerine Temmuz 2025'te El Charro göreve başladı. İspanyolcada 'Meksikalı kovboy' anlamına gelen bu isim, o günden beri fabrikanın gökyüzündeki bekçisine ait.

Günde 2-3 Saat Mesai, Yüzde 80 Başarı

Günde 2-3 Saat Mesai, Yüzde 80 Başarı

El Charro her gün 2-3 saat boyunca fabrikada devriye geziyor. Şimdiye kadar 300'den fazla uçuş yaptı ve 1.170 saatten fazla görev başında kaldı.

Sonuç ise dikkat çekici: İzlenen bölgelerde güvercin hareketliliği yaklaşık yüzde 80 azaldı. El Charro, güvercinleri korkutarak bölgeden uzaklaştırırken aynı zamanda kuşların toplandığı ve yuva yaptığı noktaların tespit edilmesine de yardımcı oluyor.

Çalışanların Gözdesi Oldu

El Charro kısa sürede fabrika çalışanlarının da favorisi oldu. Mesai sırasında onunla fotoğraf çektirmek isteyenlerin sayısı bir hayli fazla. Fabrika yöneticilerinden biri ise şahinin görevinin bitmeyeceğini şu sözlerle anlattı: 

'El Charro'nun her gün burada uçması gerekiyor.' 

Görünen o ki bu bekçinin şimdilik emeklilik planı yok!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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