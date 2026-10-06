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Ehliyetsiz Kullanılabilecek Ucuz Elektrikli Otomobil: Dacia Hipster 2027’de Geliyor

Ehliyetsiz Kullanılabilecek Ucuz Elektrikli Otomobil: Dacia Hipster 2027’de Geliyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 10:00
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Dacia'nın geçen yıl tanıttığı 3 metrelik elektrikli Hipster Consept, gerçek olmaya bir adım daha yaklaştı. İngiliz otomobil dergisi Autocar'ın özel haberine göre aracın 2027'de satışa çıkması planlanıyor ve fiyatı ise yaklaşık 11 bin euro (620 bin TL) olacak. Üstelik iki kişilik, ehliyetsiz kullanılabilecek bir versiyonu da masada. Dacia, ucuz elektrikli otomobil yarışında bu kez çok iddialı! 

İşte detaylar. 

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Bir Yıl Önce Tanıtılmıştı

Bir Yıl Önce Tanıtılmıştı

Dacia, Hipster'ı ilk kez 6 Ekim 2025'te Paris yakınlarındaki Meudon'da Consept olarak tanıtmıştı. 3 metre uzunluğunda, 1,55 metre genişliğinde ve 1,53 metre yüksekliğindeki araç, dört yetişkini taşıyacak şekilde tasarlanmıştı. Consept, yaklaşık 800 kiloluk ağırlığı ve 150 kilometrelik menziliyle dikkat çekmişti.

Dacia'nın Tasarım Yöneticisi Romain Gauvin projeyi şöyle anlatmıştı: 'Bu, üzerinde çalıştığım en Dacia ruhuna uygun proje. 20 yıl önce Logan'ın yarattığı toplumsal etkinin aynısına sahip.'

2027'de Çin'de Üretilecek

2027'de Çin'de Üretilecek

Autocar'ın 25 Eylül'de yayımladığı özel habere göre Hipster'ın 2027'de Avrupa'da satışa sunulması planlanıyor. Araç, Dacia Spring'in de üretildiği Çin'in Shiyan kentindeki fabrikada üretilecek. Bu fabrika Renault, Nissan ve Dongfeng'in ortaklığı olan eGT New Energy Automotive'e ait.

Hipster'ın İngiltere'de 9 bin 500 sterlinin altında, yani yaklaşık 11 bin euro seviyesinde satılması hedefleniyor. (Bu rakam güncel kurla yaklaşık 620 bin TL'ye denk geliyor.) 

Ancak Dacia, seri üretim kararını henüz resmi olarak açıklamadı. 

Electrive'in Şubat ayında aktardığına göre Dacia CEO'su Katrin Adt şöyle demişti: 'Çok motiveyiz, artık sadece başlat düğmesine basmamız gerekiyor. Karar verildiğinde geliştirme yalnızca 18 ay sürecek.'

20 Beygir, 90 km/s Hız, 4 Kişilik Kabin

20 Beygir, 90 km/s Hız, 4 Kişilik Kabin

Hipster'ın ana versiyonu, Avrupa'da 'ağır dört tekerlekli' araçları kapsayan L7e sınıfında yer alacak. electrive'in aktardığına göre araç yaklaşık 15 kW (20 beygir) güç ve 90 km/s azami hız sunacak şekilde planlanıyor. Batarya hariç ağırlığı 450 kiloyu geçmeyecek, bataryanın ise yaklaşık 15 kWh olması bekleniyor.

L7e sınıfı Dacia'ya önemli bir avantaj da sağlıyor: AB'nin Çin'de üretilen elektrikli otomobillere uyguladığı ek gümrük vergileri yalnızca binek otomobil sınıfını kapsıyor. Bu da Hipster'ın fiyatını düşük tutmasına yardımcı olabilir.

Üretim modelinde konseptteki ikiye bölünmüş bagaj kapağı yerine yana açılan tek parça bir arka kapı olacak. Aracın ekranı ise sizin telefonunuz: Akıllı telefon hem anahtar hem de navigasyon ve multimedya ekranı olarak kullanılacak.

Ehliyetsiz Versiyon da Gündemde

Ehliyetsiz Versiyon da Gündemde

Habere göre Dacia, dört kişilik ana versiyonun yanında iki kişilik bir alternatif üzerinde de çalışıyor. Bu versiyonun, Fransa'da 'ehliyetsiz araç' olarak bilinen ve hafif dört tekerlekli araçları kapsayan L6e sınıfında olması değerlendiriliyor. Bu sınıftaki araçların hangi belgeyle kullanılabileceği ise ülkelere göre değişiyor.

Hipster'ın en büyük iddiası sadelik. 

Dacia'nın verilerine göre Fransa'daki sürücülerin yüzde 94'ü günde 40 kilometreden az yol yapıyor. Hipster da tam olarak bu kısa şehir içi yolculuklar için tasarlanıyor. Küçük, sade ve ucuz: Dacia, elektrikli otomobili herkes için erişilebilir kılmak istiyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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