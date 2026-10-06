Ehliyetsiz Kullanılabilecek Ucuz Elektrikli Otomobil: Dacia Hipster 2027’de Geliyor
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Dacia'nın geçen yıl tanıttığı 3 metrelik elektrikli Hipster Consept, gerçek olmaya bir adım daha yaklaştı. İngiliz otomobil dergisi Autocar'ın özel haberine göre aracın 2027'de satışa çıkması planlanıyor ve fiyatı ise yaklaşık 11 bin euro (620 bin TL) olacak. Üstelik iki kişilik, ehliyetsiz kullanılabilecek bir versiyonu da masada. Dacia, ucuz elektrikli otomobil yarışında bu kez çok iddialı!
İşte detaylar.
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Bir Yıl Önce Tanıtılmıştı
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2027'de Çin'de Üretilecek
20 Beygir, 90 km/s Hız, 4 Kişilik Kabin
Ehliyetsiz Versiyon da Gündemde
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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