Ehliyetsiz Kullanılabilecek Ucuz Elektrikli Otomobil: Dacia Hipster 2027’de Geliyor

Autocar'ın 25 Eylül'de yayımladığı özel habere göre Hipster'ın 2027'de Avrupa'da satışa sunulması planlanıyor. Araç, Dacia Spring'in de üretildiği Çin'in Shiyan kentindeki fabrikada üretilecek. Bu fabrika Renault, Nissan ve Dongfeng'in ortaklığı olan eGT New Energy Automotive'e ait.

Hipster'ın İngiltere'de 9 bin 500 sterlinin altında, yani yaklaşık 11 bin euro seviyesinde satılması hedefleniyor. (Bu rakam güncel kurla yaklaşık 620 bin TL'ye denk geliyor.)

Ancak Dacia, seri üretim kararını henüz resmi olarak açıklamadı.

Electrive'in Şubat ayında aktardığına göre Dacia CEO'su Katrin Adt şöyle demişti: 'Çok motiveyiz, artık sadece başlat düğmesine basmamız gerekiyor. Karar verildiğinde geliştirme yalnızca 18 ay sürecek.'