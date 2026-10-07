article/comments
article/share
Haberler
Gündem
El Niño'da Tüm Zamanların Rekoru Kırıldı: 347 Milyon Çocuk Sel ve Kuraklık Tehdidi Altında

El Niño'da Tüm Zamanların Rekoru Kırıldı: 347 Milyon Çocuk Sel ve Kuraklık Tehdidi Altında

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.10.2026 - 09:05
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Pasifik Okyanusu'ndaki El Niño, 1950'den bu yana kayıt altına alınan tüm olayları geride bırakma yolunda ilerliyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), bu sonbahar ve kış döneminde 'çok güçlü' bir El Niño yaşanma olasılığını yüzde 90 olarak açıkladı. UNICEF ise yaklaşık 100 ülkede 347 milyondan fazla çocuğun Ekim-Aralık aylarında aşırı sel ya da kuraklıkla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pasifik'in doğusunda deniz yüzeyi sıcaklıkları normalin 3 derece üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Pasifik'in doğusunda deniz yüzeyi sıcaklıkları normalin 3 derece üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

NOAA'nın Eylül ayı raporuna göre Niño-3.4 bölgesindeki anomali Ağustos'ta +1,8°C'ye çıktı, Güney Amerika kıyılarına yakın Niño-1+2 bölgesinde ise sapma +3,4°C'yi buldu. Sözcü'nün aktardığına göre okyanus yüzeyi sıcaklıkları normallerin 6,1 Fahrenheit (yaklaşık 3,4°C) üzerinde seyrediyor.

TechTimes'ın yayımladığı verilere göre Niño-3.4 bölgesi 21 Eylül'de uzun dönem ortalamasının 3,11°C üzerine çıkarak 2015'te görülen 3,08°C'lik önceki rekoru da aştı. Bu eşiğin normalde olayın zirve aylarında görülmesi bekleniyor; bu yıl ise sonbaharın henüz başında geçildi.

NOAA, 1950'den bu yana görülen her El Niño'dan daha şiddetli "tarihi bir olay" için yüzde 75 ihtimal veriyor.

NOAA, 1950'den bu yana görülen her El Niño'dan daha şiddetli "tarihi bir olay" için yüzde 75 ihtimal veriyor.

Kurumun açıklamasında Ekim-Aralık döneminde tarihi güçte bir olay yaşanma ihtimalinin yüzde 75, kuzey yarımkürede sonbahar ve kışta 'çok güçlü' bir El Niño görülme ihtimalinin ise yüzde 90'ın üzerinde olduğu belirtildi. Halen yürürlükte olan El Niño Uyarısı'nın sürdüğü kaydedildi.

Uzmanlar bu büyüklükteki olaylarda El Niño kaynaklı etkilerin görülme ihtimalinin arttığını, ancak sonuçların kesin olmadığını vurguluyor. NOAA'nın bir sonraki tanı raporunu 8 Ekim'de yayımlaması planlanıyor.

UNICEF'e göre sel ve kuraklık tehdidi altındaki 347 milyon çocuğun 190 milyonu Asya-Pasifik'te yaşıyor.

UNICEF'e göre sel ve kuraklık tehdidi altındaki 347 milyon çocuğun 190 milyonu Asya-Pasifik'te yaşıyor.

UNICEF'in dağılımına göre Doğu ve Güney Afrika ile Latin Amerika ve Karayipler'de 41'er milyon, Avrupa ve Orta Asya'da 22 milyon, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Batı ve Orta Afrika'da ise 20'şer milyon çocuk olağandışı yağışlı ya da kurak koşullara maruz kalabilir.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, 'Çocuklar için El Niño bir hava olayından çok daha fazlası. Yerinden edilme, yetersiz beslenme, su kıtlığı ve salgın hastalık anlamına gelebilir' dedi. Kuruluş, dünyadaki 1,1 milyar çocuğun zaten en az üç iklim tehlikesine birden maruz kaldığına da dikkat çekiyor.

Kolombiya, Fiji, Papua Yeni Gine ve Filipinler'de kuraklık ile su sıkıntısı bekleniyor.

Kolombiya, Fiji, Papua Yeni Gine ve Filipinler'de kuraklık ile su sıkıntısı bekleniyor.

UNICEF, bu dört ülkede tarımsal kuraklığın ve su kıtlığının çocukların sağlığını ve beslenmesini tehdit edeceğini belirtti. Çatışma yaşanan Afganistan ve Çad'da ise mevcut açlığın daha da ağırlaşması söz konusu.

Dünya Gıda Programı'nın (WFP) projeksiyonuna göre 2027 sonuna kadar 49 milyon kişi daha akut gıda güvensizliğine sürüklenebilir. Güney Afrika, Güney Amerika ve Karayipler'in her birinde 12 milyonu aşkın kişinin yeni gıda krizine girmesi öngörülüyor. Carbon Brief ise 2027'nin sanayi öncesine göre yaklaşık 1,7°C ile yeni bir sıcaklık rekoru getirebileceğini hesaplıyor.

Somali gibi ülkelerde ise tehlike bu kez kuraklıktan değil, taşan sulardan ve onun getirdiği hastalıklardan geliyor.

Somali gibi ülkelerde ise tehlike bu kez kuraklıktan değil, taşan sulardan ve onun getirdiği hastalıklardan geliyor.

UNICEF, Somali'de olağandışı yağışların sele ve su kaynaklı hastalıkların yayılmasına yol açabileceğini söylüyor. Kuruluşun verilerine göre 2016-2023 arasında hava felaketleri her gün 20 binden fazla çocuğu yerinden etti; 2025'te ise 171 milyon öğrencinin eğitimi iklim olayları yüzünden aksadı.

Ailelerin geçim kaynaklarını kaybettiği durumlarda çocukları aile ayrılığı, şiddet, istismar ve çocuk evliliği riski bekliyor. UNICEF, Etiyopya'da 2022 kuraklığında kuraklıktan etkilenen bölgelerde çocuk evliliklerinin ortalama yüzde 119 arttığını hatırlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İnsani yardımın yüzde 1'inden azı önleyici eyleme ayrılıyor, oysa harcanan her 1 dolar 15 dolara kadar tasarruf sağlıyor.

İnsani yardımın yüzde 1'inden azı önleyici eyleme ayrılıyor, oysa harcanan her 1 dolar 15 dolara kadar tasarruf sağlıyor.

UNICEF, hükümetlere felaket gelmeden önce harekete geçen 'öngörüye dayalı eylem' mekanizmalarına yatırım yapma çağrısı yaptı. Kuruluşa göre önleme için harcanan her 1 dolar, sonradan yapılacak iyileştirme masraflarında 15 dolara kadar tasarruf demek.

Bugün insani yardım bütçesinin yüzde 1'inden azı bu alana gidiyor. NOAA'nın 8 Ekim'de açıklayacağı yeni değerlendirme, El Niño'nun zirveye ne kadar yaklaştığını gösterecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın