El Niño'da Tüm Zamanların Rekoru Kırıldı: 347 Milyon Çocuk Sel ve Kuraklık Tehdidi Altında
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Pasifik Okyanusu'ndaki El Niño, 1950'den bu yana kayıt altına alınan tüm olayları geride bırakma yolunda ilerliyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), bu sonbahar ve kış döneminde 'çok güçlü' bir El Niño yaşanma olasılığını yüzde 90 olarak açıkladı. UNICEF ise yaklaşık 100 ülkede 347 milyondan fazla çocuğun Ekim-Aralık aylarında aşırı sel ya da kuraklıkla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.
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Pasifik'in doğusunda deniz yüzeyi sıcaklıkları normalin 3 derece üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştı.
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NOAA, 1950'den bu yana görülen her El Niño'dan daha şiddetli "tarihi bir olay" için yüzde 75 ihtimal veriyor.
UNICEF'e göre sel ve kuraklık tehdidi altındaki 347 milyon çocuğun 190 milyonu Asya-Pasifik'te yaşıyor.
Kolombiya, Fiji, Papua Yeni Gine ve Filipinler'de kuraklık ile su sıkıntısı bekleniyor.
Somali gibi ülkelerde ise tehlike bu kez kuraklıktan değil, taşan sulardan ve onun getirdiği hastalıklardan geliyor.
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İnsani yardımın yüzde 1'inden azı önleyici eyleme ayrılıyor, oysa harcanan her 1 dolar 15 dolara kadar tasarruf sağlıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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