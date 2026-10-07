El Niño'da Tüm Zamanların Rekoru Kırıldı: 347 Milyon Çocuk Sel ve Kuraklık Tehdidi Altında

Kurumun açıklamasında Ekim-Aralık döneminde tarihi güçte bir olay yaşanma ihtimalinin yüzde 75, kuzey yarımkürede sonbahar ve kışta 'çok güçlü' bir El Niño görülme ihtimalinin ise yüzde 90'ın üzerinde olduğu belirtildi. Halen yürürlükte olan El Niño Uyarısı'nın sürdüğü kaydedildi.

Uzmanlar bu büyüklükteki olaylarda El Niño kaynaklı etkilerin görülme ihtimalinin arttığını, ancak sonuçların kesin olmadığını vurguluyor. NOAA'nın bir sonraki tanı raporunu 8 Ekim'de yayımlaması planlanıyor.