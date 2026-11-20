Kasım fırsatları tüm hızıyla devam ederken 20 Kasım gününün öne çıkan dip fiyatlı ürünlerini, sepet kampanyalarını ve özel indirim kodlarını tek listede bir araya getirdik. Termostan akıllı aydınlatmaya, giyimden kozmetiğe ve ev-yaşam ürünlerine kadar günün dikkat çeken fırsatları burada:

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