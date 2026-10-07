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Evinde Pole Dans Yapmak İsteyen Kadının İlk Denemesi Tatsız Bitti

Evinde Pole Dans Yapmak İsteyen Kadının İlk Denemesi Tatsız Bitti

Vera Ekin
Vera Ekin - Onedio Üyesi
07.10.2026 - 09:11

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Spor yapmanın ve bedenimizi ifade etmenin pek çok farklı yolu var, ancak bazı branşlar ilk bakışta göründüğünden çok daha fazla güç ve denge gerektiriyor. Pole dans da esnekliği, kas kuvvetini ve estetiği bir araya getiren en zorlu disiplinlerden biri. Dışarıdan bakıldığında son derece akıcı ve zahmetsiz görünen bu hareketlerin arkasında aslında ciddi bir fiziksel performans ve antrenman süreci yatıyor.

Evine direk dansı aparatı kurarak bu sporu ilk kez deneyimlemek isteyen  'betulkasirga' isimli içerik üreticisi, o anları 'İlk defa pole deneyen ben nasıl zort oluyor oynat bakalım' notuyla paylaştı. Direğe tırmanıp bir süre dengesini koruyan genç kadın, iyi sabitlenmeyen direkle birlikte yere düştü. 

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Vera Ekin
Vera Ekin
Onedio Üyesi
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