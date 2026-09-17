Sevgili Kova, özgürlük ihtiyacınız konusunda partnerinizle bugün ciddi bir konuşma yaşanabilir; Chiron'un Koç'a dönüşü bağımsızlığınızla ilgili eski bir kaygıyı da gündeme getirebilir. Bu konuşma rahatsız edici olsa da ilişkinizde net bir çerçeve çizecek.

Eşi olmayan Kovalar için ilk başta soğuk, hatta ilgisiz görünen ciddi ve gerçekçi bir tavır, zamanla asıl çekici yanını gösterebilir; laf kalabalığına girmeden düşüncelerini net ifade eden biri dikkatinizi çekecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…