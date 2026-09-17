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Kova Burcu right-white
18 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Eylül Cuma gününüz nasıl geçecek? 18 Eylül Cuma günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Merkür'ün Satürn'e karşıt açı yapması özgün fikrinizin gerçekçi bir eleştiriyle karşılaşmasına neden olabilir; bu eleştiriyi reddetmek yerine fikrinizi güçlendirmek için kullanın. Chiron'un Koç'a dönüşü, bağımsızlığınızla ilgili eski bir kaygıyı yeniden gündeme getirebilir.

Alışılmadık bir fikrin gerçekçi tarafını bugün görmeniz gerekiyor; hayalperest bir yaklaşım bugün işe yaramayacak. Akşam Yay'daki İlk Dördün, ertelediğiniz bir kararı vermeniz için size son bir itki verecek.

Özgürlük ihtiyacınız konusunda partnerinizle bugün ciddi bir konuşma yaşanabilir; Chiron'un Koç'a dönüşü bağımsızlığınızla ilgili eski bir kaygıyı da gündeme getirebilir. Eşi olmayan Kovalar için ilk başta soğuk görünen gerçekçi bir tavır, zamanla asıl çekici yanını gösterebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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