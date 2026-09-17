Sevgili Kova, bugün Merkür'ün Satürn'e karşıt açı yapması özgün fikrinizin gerçekçi bir eleştiriyle karşılaşmasına neden olabilir; bu eleştiriyi reddetmek yerine fikrinizi güçlendirmek için kullanın. Chiron'un Koç'a dönüşü, bağımsızlığınızla ilgili eski bir kaygıyı yeniden gündeme getirebilir.

Alışılmadık bir fikrin gerçekçi tarafını bugün görmeniz gerekiyor; hayalperest bir yaklaşım bugün işe yaramayacak. Akşam Yay'daki İlk Dördün, ertelediğiniz bir kararı vermeniz için size son bir itki verecek.

Özgürlük ihtiyacınız konusunda partnerinizle bugün ciddi bir konuşma yaşanabilir; Chiron'un Koç'a dönüşü bağımsızlığınızla ilgili eski bir kaygıyı da gündeme getirebilir. Eşi olmayan Kovalar için ilk başta soğuk görünen gerçekçi bir tavır, zamanla asıl çekici yanını gösterebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…