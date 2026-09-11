Sevgili Kova, Uranüs’ün İkizler’deki retrosu daha önce çok iyi fikir gibi görünen bir planı başka açıdan değerlendirmene neden olabilir. Özellikle başka biriyle birlikte yürüttüğün bir işte yönteminiz seni gereğinden fazla uğraştırıyorsa bugün daha kısa bir yol bulabilirsin. Sistemi tamamen değiştirmekten çekinmeyebilirsin ama herkesin bir anda yeni düzene uyması da zor. Önce küçük bir bölümde dene, işe yararsa geri kalanını taşırsın.

Para tarafında taksit, ortak hesap veya otomatik ödeme gibi bir ayrıntıyı kontrol etmek gerekebilir. Eski koşullarla devam ettiğini düşündüğün bir ödemenin tarihi ya da tutarı değişmiş olabilir. Banka bildirimini görüp geçmek yerine kontrol etmelisin.

Peki ya aşk? İlişkin varsa para, özel alan veya birlikte alınmış bir sorumluluk hakkında konuşmanız gerekebilir. Konu hassas diye etrafından dolaşmak ikinizi de daha fazla yorabilir; neyin değişmesini istediğini örnek vererek, sakince anlat. Bekarsan normalde beğendiğin insanlardan oldukça farklı biriyle konuşmak hoşuna gidebilir; kriterler konusunda kendi koyduğun kurala bağlı kalmadan bir şans vermelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…