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Kova Burcu right-white
12 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Eylül Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 12 Eylül Cumartesi günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Uranüs’ün İkizler’deki retrosu daha önce çok iyi fikir gibi görünen bir planı başka açıdan değerlendirmene neden olabilir. Özellikle başka biriyle birlikte yürüttüğün bir işte yönteminiz seni gereğinden fazla uğraştırıyorsa bugün daha kısa bir yol bulabilirsin. Sistemi tamamen değiştirmekten çekinmeyebilirsin ama herkesin bir anda yeni düzene uyması da zor. Önce küçük bir bölümde dene, işe yararsa geri kalanını taşırsın.

Para tarafında taksit, ortak hesap veya otomatik ödeme gibi bir ayrıntıyı kontrol etmek gerekebilir. Eski koşullarla devam ettiğini düşündüğün bir ödemenin tarihi ya da tutarı değişmiş olabilir. Banka bildirimini görüp geçmek yerine kontrol etmelisin.

Peki ya aşk? İlişkin varsa para, özel alan veya birlikte alınmış bir sorumluluk hakkında konuşmanız gerekebilir. Konu hassas diye etrafından dolaşmak ikinizi de daha fazla yorabilir; neyin değişmesini istediğini örnek vererek, sakince anlat. Bekarsan normalde beğendiğin insanlardan oldukça farklı biriyle konuşmak hoşuna gidebilir; kriterler konusunda kendi koyduğun kurala bağlı kalmadan bir şans vermelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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