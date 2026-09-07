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Kova Burcu right-white
8 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 8 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? 8 Eylül Salı günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay-Jüpiter kavuşumu bugün bire bir çalışmalar üzerinden güzel bir fırsat getirebilir. Bir müşterinin seni başka birine tavsiye etmesi ya da daha önce birlikte çalıştığın birinden yeni bir iş gelmesi mümkün. Ay’ın Satürn’den aldığı destek sayesinde işe başlamadan önce ücret, teslim tarihi ve kapsamı netleştirmen süreci çok daha rahat ilerletebilir.

Maddi konularda ortak alışveriş yerine bu kez bir başkasının senden maddi destek istemesi söz konusu olabilir. Arkadaş, kardeş ya da yakın çevrenden biri borç isterse yalnızca onu kırmamak için bütçeni zorlayacak bir rakama çıkma; geri ödeme konusunu da açıkça konuş.

Aşk hayatında ilişkin varsa partnerinin hayatındaki olumlu bir gelişmeyi birlikte kutlayabilirsiniz. Onun başarısını kendi gündeminden bağımsız biçimde desteklemen aranızdaki bağı güçlendirebilir. Bekarsan sana doğrudan yaklaşan biri yerine önce uzaktan ilgisini belli eden biri dikkatini çekebilir; göz göze gelmelerin sayısı arttıkça niyetini anlaman kolaylaşabilir. Merak duygusu bugün seni çok etkileyecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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