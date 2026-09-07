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8 Eylül 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.09.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 8 Eylül Salı günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 8 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay-Jüpiter kavuşumunun sosyal etkisi bugün dışarıda yemek ve içmek için daha fazla fırsat yaratabilir. Gün boyunca kahve, çay ya da gazlı içecekleri peş peşe tüketiyorsan miktarın farkında ol; özellikle kafeine hassassan çarpıntı veya huzursuzluk yaşayabilirsin. Bir noktadan sonra kafeinsiz bir seçeneğe geçmek daha iyi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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