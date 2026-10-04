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Şampiyon Güreşçi Yusuf Taha Turp 13 Yaşında Hayatını Kaybetti

Şampiyon Güreşçi Yusuf Taha Turp 13 Yaşında Hayatını Kaybetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
04.10.2026 - 18:22
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Bursa'da yaşayan 13 yaşındaki güreşçi Yusuf Taha Turp, beynine pıhtı atması sonucu yaşama veda etti. Yıldırım Belediyespor'un genç sporcusu, İstanbul'da fenalaşmasının ardından yoğun bakıma alınmıştı. Turp'un ölüm haberi spor camiasında büyük üzüntü yarattı.

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Yağlı güreş kupası için gittiği İstanbul'da fenalaştı.

Yağlı güreş kupası için gittiği İstanbul'da fenalaştı.

Yusuf Taha Turp, 26 Eylül'de İstanbul'da düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı izlemek için Bursa'dan şehre gitmişti. Orada fenalaşan genç sporcu, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde beynine pıhtı (tromboz) attığı belirlendi.

Yoğun bakımdaki mücadelesini kaybetti.

Yoğun bakımdaki mücadelesini kaybetti.

Turp, hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Günlerce süren tedaviye rağmen genç güreşçi 4 Ekim sabahı hayatını kaybetti. Cenazesi ailesi tarafından Bursa'ya nakledildi. Cenaze töreninin ardından toprağa verilmesi planlandı.

U13 Türkiye Şampiyonasında İki Stilde Şampiyon Olmuştu

U13 Türkiye Şampiyonasında İki Stilde Şampiyon Olmuştu

Yıldırım Belediyespor forması giyen Turp, aynı yıl düzenlenen U13 Yaş Türkiye Şampiyonası'nda hem serbest hem de grekoromen stilde şampiyonluğa ulaşmıştı. Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisiydi. Geleceğin umutlarından biri olarak görülen genç sporcu, minderdeki başarılarıyla tanınıyordu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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