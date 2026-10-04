Şampiyon Güreşçi Yusuf Taha Turp 13 Yaşında Hayatını Kaybetti

Yıldırım Belediyespor forması giyen Turp, aynı yıl düzenlenen U13 Yaş Türkiye Şampiyonası'nda hem serbest hem de grekoromen stilde şampiyonluğa ulaşmıştı. Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisiydi. Geleceğin umutlarından biri olarak görülen genç sporcu, minderdeki başarılarıyla tanınıyordu.