Sevgili Kova, partnerinin bugün biraz daha fazla özgürlük alanı istediğini hissedebilirsin. Buna açık olmak, senin de değer verdiğin bir konu olduğu için aslında ilişkini güçlendiriyor. Öğleden sonra Merkür ve Venüs'ün Akrep'ten kurduğu gergin açı, kişisel alan konusunda küçük bir tartışmaya dönüşebilir; birbirinizin ihtiyacına saygı göstermek gerginliği hızla dağıtıyor. Akşama doğru Satürn'ün desteğiyle aranızdaki denge yeniden kuruluyor.

Henüz kimseyle birlikte olmayanlar için arkadaş çevresinden biriyle beklenmedik bir yakınlaşma bugün gündeme gelebilir. Venüs'ün retrosu eski bir dostluğu aşka dönüştürebilir; uzun zamandır tanıdığın birine bugün farklı bakabilirsin. Sıradışı bağlara olan ilgin bugün de devam ediyor, ama tanıdık bir yüzde yeni bir şey keşfetmekten çekinme.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…