Sevgili Kova, kariyer alanında retroda ilerleyen Venüs ile Güneş'in Satürn'e karşıt açısı bugün iş yükünün ilişkine ayırdığın zamanı daraltmasına yol açabilir. Partnerin ilgisizlik olarak algılayabileceği bu durumu açıklamak yanlış anlamaların önüne geçer. Kısa bir mesaj, bir telefon ya da akşam birlikte içeceğiniz bir çay ona önemsendiğini hissettirir. Geleceğe dair büyük fikirlerini paylaşırken onun hayallerine de yer açmak ilişkinize yeni bir soluk getirir.

Yalnızsan çalıştığın ortamdan biri dikkatini çekebilir. Ortak projeler ya da toplantılar aracılığıyla yakınlaşmak cazip görünse de iş ile özel hayat arasındaki çizgiyi korumaya özen göster. Bu kişiyi iş dışındaki ortamlarda tanımak, gerçekten uyumlu olup olmadığınızı anlamana yardım eder. Acele etmeden ilerlemek ikiniz için de daha sağlıklı olur.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…