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Kova Burcu right-white
1 Ekim 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 1 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

1 Ekim Perşembe günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Jüpiter ile Ay arasındaki uyum bugün aşk alanını ışıl ışıl yapıyor. Partnerinle birlikte gülebileceğiniz bir etkinlik planlamak, bir konsere ya da oyun gecesine gitmek aranızdaki kıvılcımı yeniden alevlendirir. Merkür'ün Plüton'la gerilen açısı ise küçük bir kıskançlık anına yol açabilir; hislerini dürüstçe ama suçlamadan anlatırsan mesele kısa sürede kapanır. Ortak bir hobi keşfetmek bile aranızdaki bağa renk getirebilir.

Bekar Kovalar için flört enerjisi yüksek. İkizler'deki Ay yaratıcılık ve eğlence alanında ilerlerken bir atölyede, sergide ya da hobi grubunda tanışacağın biri seni etkileyebilir. Kendin olmaktan çekinme; özgün tarafın bugün karşı tarafın en çok ilgisini çekecek şey. Rahat ve doğal tavrın, bu tanışmayı kalıcı bir ilgiye çevirebilir.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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