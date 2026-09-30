Sevgili Kova, Jüpiter ile Ay arasındaki uyum bugün aşk alanını ışıl ışıl yapıyor. Partnerinle birlikte gülebileceğiniz bir etkinlik planlamak, bir konsere ya da oyun gecesine gitmek aranızdaki kıvılcımı yeniden alevlendirir. Merkür'ün Plüton'la gerilen açısı ise küçük bir kıskançlık anına yol açabilir; hislerini dürüstçe ama suçlamadan anlatırsan mesele kısa sürede kapanır. Ortak bir hobi keşfetmek bile aranızdaki bağa renk getirebilir.

Bekar Kovalar için flört enerjisi yüksek. İkizler'deki Ay yaratıcılık ve eğlence alanında ilerlerken bir atölyede, sergide ya da hobi grubunda tanışacağın biri seni etkileyebilir. Kendin olmaktan çekinme; özgün tarafın bugün karşı tarafın en çok ilgisini çekecek şey. Rahat ve doğal tavrın, bu tanışmayı kalıcı bir ilgiye çevirebilir.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…