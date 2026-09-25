Sevgili Kova, kişisel alanına duyduğun ihtiyaç bugün öne çıkabilir; dolunayın etkisiyle güçlenen bu istek, partnerinle aranda ufak bir mesafe yaratabilir. Bu ihtiyacını nazikçe ifade etmen, partnerinin seni daha iyi anlamasını sağlayacak.

Bekar Kovalar ise alışılmadık biriyle bugün güçlü ve kalıcı bir bağın temelini atabilir; bu bağ, standart tanışıklık kalıplarının dışında gelişebilir. Farklılığı bir sorun değil bir avantaj olarak görmesi, bugün ona fayda sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…