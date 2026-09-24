Sevgili Kova, Ay'ın hâlâ Balık'ta olması bugün duygusal yakınlığını besliyor; partnerine karşı duyduğun bu yakınlığın kalıcı olabileceğini fark edebilirsin. Bu fark ediş ilişkinize güven katacak ve geleceğe dair planlar yapmanızı kolaylaştıracak.

Bekar Kovalar ise dün hissettiği içgüdüsel çekimi bugün daha net bir şekilde değerlendirebilir; bu netlik ona harekete geçme cesareti verebilir. Alışılmadık bir yöntemle iletişim kurması, bugün beklenmedik bir karşılık bulabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…