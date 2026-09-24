Sevgili Kova, alışılmadık bir duygusallık bugün de seninle olabilir; Ay'ın hâlâ Balık'ta olması bu yumuşamanın sürmesine neden oluyor. İş yerinde bu duygusal tarafını göstermekten çekinmemen bugün sana iyi gelecek.

Maddi olarak bugün dün araştırdığın fikri artık değerlendirmeye başlayabilirsin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Kovalar, bugün partneriyle aralarındaki duygusal yakınlığın kalıcı olabileceğini fark edebilir. Bekar Kovalar ise dün hissettiği içgüdüsel çekimi bugün daha net bir şekilde değerlendirebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…