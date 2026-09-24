Sevgili Koç, bugün içgüdülerine güvenmen dünkünden daha kolay olabilir; Ay'ın Balık'ta seyrini sürdürmesi bu netliği besliyor. İş yerinde bir konuda karar vermeden önce iç sesini dinlemen bugün seni doğru sonuca götürecek.

Maddi olarak bugün bir fırsatı değerlendirmeden önce rakamları iki kez kontrol etmen, olası bir hatayı önleyecek.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Koçlar, bugün partnerine karşı dünden daha sakin ve anlayışlı bir tavır sergileyebilir. Bekar Koçlar ise dün tanıştığı birine duyduğu ilginin kalıcı olup olmadığını bugün anlamaya çalışabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…