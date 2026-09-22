Sevgili Koç, bugün her zamanki hızlı kararlarını bir kez daha gözden geçirmen gerekebilir; Güneş'in Terazi'ye geçmesiyle başlayan sonbahar ekinoksu, bir iş ortağının görüşünü almadan ilerlemenin bugün pahalıya patlayabileceğini gösteriyor.

Maddi olarak bugün bir harcamayı tek başına değil, güvendiğin biriyle konuşarak yapman daha isabetli olacak; yeni başlayan Terazi sezonu bu paylaşımcı tavrı senden istiyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Koçlar, partnerinin bugün kendi isteklerini de masaya koymasını doğal karşılamalı; sonbahar ekinoksunun getirdiği denge havası bu konuşmayı kolaylaştıracak. Bekar Koçlar ise bugün tanıştığı birinin kendisinden çok farklı bir bakış açısına sahip olabileceğini, bunun sıkıcı değil tam tersine ilgi çekici olabileceğini fark edebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…