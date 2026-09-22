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Koç Burcu right-white
23 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 23 Eylül Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 23 Eylül Çarşamba günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün her zamanki hızlı kararlarını bir kez daha gözden geçirmen gerekebilir; Güneş'in Terazi'ye geçmesiyle başlayan sonbahar ekinoksu, bir iş ortağının görüşünü almadan ilerlemenin bugün pahalıya patlayabileceğini gösteriyor.

Maddi olarak bugün bir harcamayı tek başına değil, güvendiğin biriyle konuşarak yapman daha isabetli olacak; yeni başlayan Terazi sezonu bu paylaşımcı tavrı senden istiyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Koçlar, partnerinin bugün kendi isteklerini de masaya koymasını doğal karşılamalı; sonbahar ekinoksunun getirdiği denge havası bu konuşmayı kolaylaştıracak. Bekar Koçlar ise bugün tanıştığı birinin kendisinden çok farklı bir bakış açısına sahip olabileceğini, bunun sıkıcı değil tam tersine ilgi çekici olabileceğini fark edebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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