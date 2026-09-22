Sevgili Koç, ilişkisi olan Koçlar partnerinin bugün kendi isteklerini de masaya koymasını doğal karşılamalı; ilişkinizde uzun zamandır dengesiz hissettiren bir konuyu gündeme getirmen, Güneş'in Terazi'ye geçmesiyle başlayan sonbahar ekinoksu sayesinde bugün çok daha kolay. Bu konuşmayı ertelemek yerine bugün açman, aranızdaki havayı hafifletecek ve ikinizin de rahat nefes almasını sağlayacak.

Bekar Koçlar ise bugün tanıştığı birinin kendisinden çok farklı bir bakış açısına sahip olabileceğini fark edebilir; bu farklılığı sıkıcı değil ilgi çekici bulman, alışık olduğun tipin dışına çıkmana kapı aralayabilir. Önyargılarını bir kenara bırakıp bu kişiyi tanımaya vakit ayırman, bugün seni şaşırtacak bir yakınlık doğurabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…