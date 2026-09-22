Öğretmene Yönelik Şiddet, Yumruğun Atıldığı Gün Başlamıyor

Bir öğrencinin okula silahla girmesi üzerine konuşurken kelimeleri dikkatli seçmek gerekiyor. Çünkü artık “öğretmene saygı kalmadı” diyerek geçiştirilemeyecek kadar ağır olaylardan söz ediyoruz.

2 Mart 2026'da İstanbul Çekmeköy'deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin gerçekleştirdiği saldırıda biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik hayatını kaybetti. Başka bir öğretmen ve bir öğrenci yaralandı. Nisan ayında Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okullardan da silahlı saldırı haberleri geldi. 22 Eylül’de Turgutlu’da yaşanan saldırı da hepimizi sarstı. Bu olayların ardından okul güvenliği, giriş çıkış kontrolleri, risk işaretleri ve alınabilecek yeni önlemler yeniden tartışılmaya (!) başlandı. Sanki hiç tartışılmıyor gibi.

Elbette tartışılmalı. Fakat benim takıldığım yer biraz daha geride. Bir öğrencinin okula silahla girdiği gün, artık hikâyenin en ağır noktasındayız. Peki o noktaya gelene kadar ne oldu? Son yirmi yılda okulda ne değişti?