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23 Eylül 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.09.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Eylül Çarşamba günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Eylül Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Güneş'in Terazi'ye geçmesiyle başlayan sonbahar ekinoksu, senden alışık olmadığın bir dengeyi arama isteği bugün boyun ve baş bölgende hafif bir gerginlik olarak hissedilebilir. Her zamanki hızını biraz kesip başkalarının temposuna uyman gerektiğinde, bu ayarlamanın yükünü omuzların da taşımak zorunda kalabilir. Bilgisayar veya telefon başında geçirdiğin süreleri kısa aralıklarla bölmen, boynundaki bu yükü hafifletecek küçük ama etkili bir adım olacak. Kısa bir yürüyüşe çıkman hem başındaki baskıyı azaltacak hem de günün geri kalanına daha sakin bir tempoyla girmeni sağlayacak. Nefesini derin ve düzenli tutmayı unutma, özellikle gün içinde omuzlarını birkaç kez gevşetmen bugün sana iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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