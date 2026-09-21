Sevgili Kova, bugün sahne tam senin; Ay'ın kendi burcunda olması sana doğal bir öne çıkma fırsatı veriyor. Farklı bir fikirle ortaya çıkman bugün özellikle takdir görüyor, alışılmadık yaklaşımından çekinme.

Maddi olarak kimseye danışmadan kendi yöntemini deneme isteği bugün güçleniyor. Kendi sezgine güvenmen bugün seni doğru sonuca götürüyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Kovalar, özgürlük alanına duyduğu ihtiyacı bugün açıkça ifade etmesi gerekebileceğini fark edebilir. Bekar Kovalar ise alışılmadık, sıra dışı biriyle kurduğu bağlantının tahmininden daha güçlü bir ilgiye dönüşebileceğini görebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…