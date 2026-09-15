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Kova Burcu right-white
16 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.09.2026 - 14:43
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 16 Eylül Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 16 Eylül Çarşamba günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, gün içinde Ay'ın Akrep'teki etkisi duygularınızı analiz etme isteğinizi artırıyor; kariyerde alışılmadık bir çözüm bugün ilgi görebilir. Akşam Yay'a geçişle birlikte özgürlük ihtiyacınız ve maceraperest yanınız öne çıkıyor.

Para konusunda gün içinde ani bir harcama dürtüsü doğabilir; akşama doğru bu dürtü daha da güçlenebilir, bir arkadaşınızın fikrini almak işe yarayacak.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Kovalar gün içinde partneriyle rutini kırmak için küçük bir sürpriz planlayabilir; akşam saatleri bu planı hayata geçirmek için ideal. Bekar Kovalar, uzun süredir tanıdığı ama hep 'sadece arkadaş' diye tanımladığı birine dair bir şeyi fark edebilir; bu farkındalık sıradan bir sohbetin ortasında aniden netleşebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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