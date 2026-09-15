Sevgili Kova, gün içinde Ay'ın Akrep'teki etkisi duygularınızı analiz etme isteğinizi artırıyor; kariyerde alışılmadık bir çözüm bugün ilgi görebilir. Akşam Yay'a geçişle birlikte özgürlük ihtiyacınız ve maceraperest yanınız öne çıkıyor.

Para konusunda gün içinde ani bir harcama dürtüsü doğabilir; akşama doğru bu dürtü daha da güçlenebilir, bir arkadaşınızın fikrini almak işe yarayacak.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Kovalar gün içinde partneriyle rutini kırmak için küçük bir sürpriz planlayabilir; akşam saatleri bu planı hayata geçirmek için ideal. Bekar Kovalar, uzun süredir tanıdığı ama hep 'sadece arkadaş' diye tanımladığı birine dair bir şeyi fark edebilir; bu farkındalık sıradan bir sohbetin ortasında aniden netleşebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…