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Kova Burcu right-white
10 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 10 Eylül Perşembe gününüz nasıl geçecek? 10 Eylül Perşembe günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Uranüs’ün retroya dönmesi son aylarda büyük bir hevesle başladığın bir şeyi tekrar düşünmene neden olabilir. Sen farklı bir fikir gördüğünde denemekten çekinmezsin ama her denediğin şeyi sonuna kadar götürmek zorunda da değilsin. Bir kurs, proje ya da kişisel plan artık seni heyecanlandırmıyorsa tamamen bırakmadan önce şeklini değiştirmeyi dene. Belki sorun fikirde değil, onu uygulama biçimindedir.

Maddi konularda bugün başka biriyle yaptığın bir hesabı konuşman gerekebilir. Daha önce ödediğin bir şeyin sana düşen kısmı değiştiyse eski rakam üzerinden devam etme. Kısa bir mesajla sormak, günlerce kafanda hesap yapmaktan daha kolay.

Peki ya aşk? İlişkin varsa ileride birlikte yapmak istediğiniz bir plan bugün masaya gelebilir. Merkür Terazi’ye geçtiği için konuşmak kolay ama bu kez karşındaki senden biraz daha kesin bir cevap isteyebilir. Sen seçenekleri açık tutmayı seversin; henüz karar vermediysen bunu da açıkça söyle. Hayatında biri yoksa normalde pek ilgilenmeyeceğin biriyle sohbetin uzayabilir. Farklı olması seni daha da etkileyecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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