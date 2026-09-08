Sevgili Kova, Ay’ın Başak’a geçişi işte başkalarıyla paylaştığın sorumlulukları gündeme taşıyabilir. Bir projede kimin hangi kısmı üstleneceği belirsiz kaldıysa görevleri yeniden dağıtmak gerekebilir. Merkür-Neptün etkisi konuşulanların farklı anlaşılmasına yol açabileceği için alınan kararları kısa bir mesajla, maille yazılı hale getirmek faydalı olabilir.

Maddi konularda sana ait olmayan fakat seni de ilgilendiren bir ödeme ortaya çıkabilir. Ev arkadaşın, partnerin ya da aileden biriyle ortak yaptığınız bir harcamada ödenecek tutar beklediğinden yüksek çıktıysa rakamları birlikte kontrol etmek sorunu büyümeden çözecektir.

Aşk hayatında ilişkin varsa ortak para veya sorumluluklarla ilgili konuşmanız gerekebilir; meseleyi kimin haklı olduğuna çevirmeden çözüm aramak daha kolay olacaktır. Bekarsan ilk anda çok fazla şey paylaşmayan biriyle konuşma ilerledikçe beklemediğin ortak noktalar bulabilirsin ve bu da sana etkileyici gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…