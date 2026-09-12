Sevgili Kova, yöneticin Uranüs üç gündür geri harekette ve bu, hızla başladığın bir konuyu yeniden düşünmeni sağlıyor. Terazi Ay'ı ufuk evinde ilerlerken zihnin bugün uzaklara gidiyor. Bir yolculuk planı, bir kitap ya da yeni bir konuya duyduğun merak günü şekillendirecek. Yengeç'teki Mars'la kare ise pazartesinin iş yükünü gözünde büyütebilir.

Maddi konularda kapalı kalan bir mesele aydınlanabilir. Bir kesinti, bir prim ya da ortak bir hesapla ilgili merak ettiğin soruyu sormaktan çekinme. Bilgiyi eksik almak seni yanlış bir karara götürebilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcuysan, partnerinle geleceğe dair bir konuyu konuşmak isteyebilirsin. Soğukkanlı anlatırsan bugün karşılık bulacaksın. Bekar bir Kova burcuysan, iş ya da sosyal çevrende seni uzaktan izleyen biri var. Akrep'teki Venüs bu ilgiyi ciddi bir yere taşıyabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…