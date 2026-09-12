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Kova Burcu right-white
13 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.09.2026 - 18:16
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 13 Eylül Pazar gününüz nasıl geçecek? 13 Eylül Pazar günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, yöneticin Uranüs üç gündür geri harekette ve bu, hızla başladığın bir konuyu yeniden düşünmeni sağlıyor. Terazi Ay'ı ufuk evinde ilerlerken zihnin bugün uzaklara gidiyor. Bir yolculuk planı, bir kitap ya da yeni bir konuya duyduğun merak günü şekillendirecek. Yengeç'teki Mars'la kare ise pazartesinin iş yükünü gözünde büyütebilir.

Maddi konularda kapalı kalan bir mesele aydınlanabilir. Bir kesinti, bir prim ya da ortak bir hesapla ilgili merak ettiğin soruyu sormaktan çekinme. Bilgiyi eksik almak seni yanlış bir karara götürebilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcuysan, partnerinle geleceğe dair bir konuyu konuşmak isteyebilirsin. Soğukkanlı anlatırsan bugün karşılık bulacaksın. Bekar bir Kova burcuysan, iş ya da sosyal çevrende seni uzaktan izleyen biri var. Akrep'teki Venüs bu ilgiyi ciddi bir yere taşıyabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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