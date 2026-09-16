Sevgili Kova, bugün Ay'ın Yay burcunda tüm gün ilerlemesi özgün fikirlerinize kanat takıyor. Sıra dışı bulduğunuz bir çözüm bugün beklediğinizden fazla ilgi görebilir; fikrinizi paylaşmaktan çekinmeyin, bugün dinleyen kulaklar var.

Para konusunda bugün alışılmadık bir gelir modeli ya da teknoloji odaklı bir fırsat dikkatinizi çekebilir. Heyecanınızı bir arkadaşınızla paylaşmak, fikri daha net görmenize yardımcı olacak.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Kovalar bugün partneriyle entelektüel, ufuk açan bir sohbete dalabilir; bu tür anlar ikinizin bağını en çok güçlendiren şey. Bekar Kovalar ise sıradan olmayan, biraz farklı düşünen biriyle karşılaştığında hemen ilgisini fark edecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…