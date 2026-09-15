Sevgili Kova, gün içinde Ay'ın Akrep'teki etkisiyle duygularınızı analiz etme isteğiniz artıyor; partnerinizle rutini kırmak için küçük bir sürpriz planlayabilirsiniz. Akşam Yay'a geçişle birlikte bu planı hayata geçirmek için ideal bir hava oluşuyor; spontane bir hareket bu akşam tam size göre.

Bekar Kovalar bugün uzun süredir tanıdığı ama hep 'sadece arkadaş' diye tanımladığı birine dair bir şeyi fark edebilir. Bu farkındalık sıradan bir sohbetin ortasında aniden netleşebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…