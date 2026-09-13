Sevgili Kova, bugünkü kavuşma kariyer evinde gerçekleşiyor, bu yüzden aşkı iş hayatının tam içinde bulabilirsin.

İlişkin varsa, partnerin bugün kariyerindeki küçük bir gelişmeyi seninle kutlamak isteyebilir. Bu paylaşımı küçümseme, çünkü onun için önemli bir an bu.

Bekarsan, mesleki bir ortamda tanıştığın biri aklından çıkmıyor olabilir. İş dışında bir sohbet başlatmaktan çekinmemende fayda var, çünkü bu ilgi karşılıksız değil. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…