Sevgili Kova, ilişkide özgürlük kadar adaleti de önemsiyorsun. Ortak sorumluluklardan biri sürekli aynı kişinin üzerinde kalıyorsa Ay’ın Başak’a geçişi bunu daha pratik biçimde çözmenize yardımcı olabilir.

Bekarsan senden daha farklı düşünen ve kendi dünyası olan biri ilgini çekebilir. Merkür-Plüton etkisiyle sohbet derinleştikçe beklemediğin ortak noktalar bulabilir ve onun hakkındaki ilk fikrini değiştirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…