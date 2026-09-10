Sevgili Kova, bugün ilişkinde bağımsızlık ihtiyacın öne çıkabilir; karşındaki bunu mesafe olarak algılayabilir, niyetini açıkça anlatman yanlış anlaşılmayı önler. Alışılmışın dışında bir aktivite denemeniz aranıza tazelik katar.

Bekarsan, arkadaş çevrenden biri aslında düşündüğünden daha fazla ilgini çekiyor olabilir. Kalıpların dışında biriyle tanışman seni şaşırtabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…