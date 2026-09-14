Sevgili Kova, Ay'ın Akrep burcunda ilerlemesi duygularınızı analiz etme isteğinizi artırıyor. İlişkisi olan Kovalar partneriyle rutini kırmak için küçük bir sürpriz planlayabilir; alışılmadık bir plan sizi asıl yoran şeyden, yani tekdüzelikten uzaklaştıracak.

Bekar Kovalar için gün, arkadaş çevresinden birinin aslında düşündüğünüzden daha fazla ilginizi çektiğini fark etme fırsatı sunuyor. Duygularınızı analiz etmeyi seviyorsunuz ama bazen sadece hissetmek yeterli; mesafenizi bir kalkan gibi kullanmak yerine biraz açık kapı bırakın.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…