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Aralarında Fenomenler de Var: Müstehcen İçerik Gerekçesiyle 419 Hesaba Erişim Engeli

Aralarında Fenomenler de Var: Müstehcen İçerik Gerekçesiyle 419 Hesaba Erişim Engeli

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.09.2026 - 18:47
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Ailem Güvende' operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya platformlarında müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 419 sosyal medya hesabına ve ilgili içerik linklerine erişim engeli getirildi.

Kaynak: Burak Doğan

Kaynak: https://x.com/doganburak29/status/210...
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Başsavcılıktan yapılan resmi açıklamada, operasyonun temel amacına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

Başsavcılıktan yapılan resmi açıklamada, operasyonun temel amacına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

'Aileyi, çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü istismardan korumak amacıyla sosyal medya platformlarında müstehcenlik içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 419 adet sosyal medya hesabına ve müstehcen içerik barındırdığı değerlendirilen linke erişim engeli getirilmiştir.'

Erişim engeli kararı getirilen hesaplar arasında kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimler de yer alıyor.

Erişim engeli kararı getirilen hesaplar arasında kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimler de yer alıyor.

Hakkında işlem yapılan hesaplardan bazıları şunlar:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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