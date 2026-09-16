Aralarında Fenomenler de Var: Müstehcen İçerik Gerekçesiyle 419 Hesaba Erişim Engeli
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Kaynak: https://x.com/doganburak29/status/210...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Ailem Güvende' operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya platformlarında müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 419 sosyal medya hesabına ve ilgili içerik linklerine erişim engeli getirildi.
Kaynak: Burak Doğan
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Başsavcılıktan yapılan resmi açıklamada, operasyonun temel amacına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:
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Erişim engeli kararı getirilen hesaplar arasında kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimler de yer alıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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