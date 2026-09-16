Gayet Samimilerdi: Devrim Özkan'dan Deniz Can Aktaş'ın Ex Aşkı Hafsanur Sancaktutan'a Şok Hamle!

Yani ortada birbirine mesafeli duran, hiç iletişim kurmamış iki isim yok. Tam tersine, sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla araları gayet iyi olan iki isim var.

Vardı desek daha doğru olacak galiba...

Çünkü Devrim Özkan ve Hafsanur Sancaktutan'ın yıllardır süren sosyal medya samimiyetinden geçtiğimiz saatlerde eser kalmadığı fark edildi! Önce Devrim Özkan'ın Hafsanur Sancaktutan'ı takipten çıktığı görüldü.

Üstelik geçmişte Hafsanur'un paylaşımlarının altına bıraktığı o samimi yorumlar da yeniden ortaya çıkınca bu hamle sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Ardından Hafsanur cephesinden de karşılık gecikmedi ve Sancaktutan da Devrim Özkan'ı takip etmeyi bıraktı.

E haliyle magazin matematiği hemen çalışmaya başladı. Bir tarafta Hafsanur'un 3,5 yıl boyunca aşk yaşadığı eski sevgilisi Deniz Can Aktaş, diğer tarafta onunla şimdilerde aşk yaşadığı konuşulan Devrim Özkan, bir diğer tarafta ise bir zamanlar Devrim'le gayet samimi olan Hafsanur Sancaktutan...

Üç ismin yolları böyle kesişince takipten çıkma hamlesinin zamanlaması da sosyal medyada türlü türlü yoruma neden oldu. Özellikle Devrim'in Hafsanur'u ilk takipten çıkan taraf olması, kullanıcıların 'Kıskançlık krizi mi çıktı?' sorusunu ortaya atmasına neden oldu.

Şimdi buradan çıkıp 'Kesin Deniz Can Aktaş yüzünden birbirlerini sildiler' demek mümkün değil. Ne Devrim ne de Hafsanur bu hamlenin sebebiyle ilgili herhangi bir açıklama yaptı. Belki aralarında bambaşka bir mesele yaşandı, belki de mevzunun Deniz Can'la hiçbir ilgisi yok. Ama geçmişte bu kadar samimi olan iki isimden birinin diğerinin yıllarca aşk yaşadığı isimle yakınlaşmasının ardından takipleşmenin bitmesi de magazin radarına takılmayacak gibi değil doğrusu!

Bakalım bu karşılıklı hamle sessiz sedasız burada mı kapanacak, yoksa üçlüden birinden mevzuyu biraz daha aydınlatacak bir açıklama gelecek mi?