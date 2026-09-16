Gayet Samimilerdi: Devrim Özkan'dan Deniz Can Aktaş'ın Ex Aşkı Hafsanur Sancaktutan'a Şok Hamle!
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Devrim Özkan ve Hafsanur Sancaktutan cephesinde hiç beklemediğimiz bir takip krizi patlak verdi. Bir dönem sosyal medyada oldukça samimi olan ikiliden Özkan'ın, şimdilerde aşk yaşadığı konuşulan Deniz Can Aktaş'ın eski sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'ı takipten çıktığı fark edildi.
Hafsanur'un da kısa süre sonra aynı hamleyle karşılık vermesi dikkatlerden kaçmadı. Deniz Can Aktaş'la 3,5 yıllık bir geçmişi olan Hafsanur'un bu denklemde yer alması ise sosyal medyada kıskançlık yorumlarını beraberinde getirdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Hafsanur Sancaktutan ve Deniz Can Aktaş, bir dönem magazin dünyasının en sevilen ve en uzun soluklu genç çiftlerinden biriydi.
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Aradan yıllar geçti, iki isim de kariyerlerine devam etti derken Deniz Can Aktaş'ın adı bu kez başka bir rol arkadaşıyla anılmaya başladı.
Sosyal medyada birbirlerini takip eden ikilinin eski etkileşimlerine baktığımızda Devrim'in Hafsanur'un paylaşımlarını beğendiğini, hatta fotoğraflarının altına "Güzelim, yolunuz açık olsun 🤍" gibi oldukça sıcak yorumlar bıraktığını görüyoruz.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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