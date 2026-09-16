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Gayet Samimilerdi: Devrim Özkan'dan Deniz Can Aktaş'ın Ex Aşkı Hafsanur Sancaktutan'a Şok Hamle!

Gayet Samimilerdi: Devrim Özkan'dan Deniz Can Aktaş'ın Ex Aşkı Hafsanur Sancaktutan'a Şok Hamle!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.09.2026 - 18:10
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Devrim Özkan ve Hafsanur Sancaktutan cephesinde hiç beklemediğimiz bir takip krizi patlak verdi. Bir dönem sosyal medyada oldukça samimi olan ikiliden Özkan'ın, şimdilerde aşk yaşadığı konuşulan Deniz Can Aktaş'ın eski sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'ı takipten çıktığı fark edildi. 

Hafsanur'un da kısa süre sonra aynı hamleyle karşılık vermesi dikkatlerden kaçmadı. Deniz Can Aktaş'la 3,5 yıllık bir geçmişi olan Hafsanur'un bu denklemde yer alması ise sosyal medyada kıskançlık yorumlarını beraberinde getirdi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Hafsanur Sancaktutan ve Deniz Can Aktaş, bir dönem magazin dünyasının en sevilen ve en uzun soluklu genç çiftlerinden biriydi.

Hafsanur Sancaktutan ve Deniz Can Aktaş, bir dönem magazin dünyasının en sevilen ve en uzun soluklu genç çiftlerinden biriydi.

İkilinin yolları 2019 yılında rol aldıkları Aşk Ağlatır dizisinin setinde kesişmiş, sette başlayan arkadaşlık kısa sürede aşka dönüşmüştü. Üstelik öyle birkaç ay sürüp unutulan set aşklarından da değildi onlarınki.

Hafsanur Sancaktutan ve Deniz Can Aktaş tam 3,5 yıl boyunca birliktelik yaşadı. İlişkilerini mümkün olduğunca gözlerden uzak tutmayı tercih etseler de zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını belli ediyor, bir dönem aynı evde yaşıyorlardı.

Hatta ilişkileri öyle ciddi bir noktaya gelmişti ki ikiliden evlilik haberi bekleyenler bile vardı. Fakat beklenen olmadı. Hafsanur ve Deniz Can, 2022'nin sonlarında yollarını ayırdı. Hafsanur da kısa süre sonra ayrılığı doğruladı ancak detay vermek istemediğini söylemekle yetindi.

Aradan yıllar geçti, iki isim de kariyerlerine devam etti derken Deniz Can Aktaş'ın adı bu kez başka bir rol arkadaşıyla anılmaya başladı.

Aradan yıllar geçti, iki isim de kariyerlerine devam etti derken Deniz Can Aktaş'ın adı bu kez başka bir rol arkadaşıyla anılmaya başladı.

Hem de Hafsanur'un hiç yabancı olmadığı biriyle... 'Yeraltı'nda partner olan Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın ekran uyumu kısa sürede gerçek hayatta aşk yaşadıkları iddialarını beraberinde getirdi. Dizide Halide Ceylan ve Haydar Ali karakterlerine hayat veren ikilinin yakınlığı daha sezon devam ederken dikkat çekmeye başlamıştı.

Asıl bomba ise sezon finalinden sonra patladı. Birlikte ABD'ye giden Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş önce Los Angeles'ta aynı mekanda görüntülendi, ardından New York sokaklarında el ele yürürken kameralara yakalandı.

İkili ilişkileriyle ilgili uzun uzun bir açıklama yapmasa da el ele gelen o görüntülerden sonra aşk iddiaları kanıtlanmış oldu. Buraya kadar her şey normal. Sonuçta yıllar önce bitmiş bir ilişki, aradan geçen uzun bir zaman ve başlayan yepyeni bir aşk... Fakat hikayeyi magazinsel açıdan biraz daha ilginç hale getiren küçücük(!) bir detay var.

Devrim Özkan ve Hafsanur Sancaktutan daha önce gayet samimiydi!

Sosyal medyada birbirlerini takip eden ikilinin eski etkileşimlerine baktığımızda Devrim'in Hafsanur'un paylaşımlarını beğendiğini, hatta fotoğraflarının altına "Güzelim, yolunuz açık olsun 🤍" gibi oldukça sıcak yorumlar bıraktığını görüyoruz.

Sosyal medyada birbirlerini takip eden ikilinin eski etkileşimlerine baktığımızda Devrim'in Hafsanur'un paylaşımlarını beğendiğini, hatta fotoğraflarının altına "Güzelim, yolunuz açık olsun 🤍" gibi oldukça sıcak yorumlar bıraktığını görüyoruz.

Yani ortada birbirine mesafeli duran, hiç iletişim kurmamış iki isim yok. Tam tersine, sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla araları gayet iyi olan iki isim var.

Vardı desek daha doğru olacak galiba... 

Çünkü Devrim Özkan ve Hafsanur Sancaktutan'ın yıllardır süren sosyal medya samimiyetinden geçtiğimiz saatlerde eser kalmadığı fark edildi! Önce Devrim Özkan'ın Hafsanur Sancaktutan'ı takipten çıktığı görüldü.

Üstelik geçmişte Hafsanur'un paylaşımlarının altına bıraktığı o samimi yorumlar da yeniden ortaya çıkınca bu hamle sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Ardından Hafsanur cephesinden de karşılık gecikmedi ve Sancaktutan da Devrim Özkan'ı takip etmeyi bıraktı.

E haliyle magazin matematiği hemen çalışmaya başladı. Bir tarafta Hafsanur'un 3,5 yıl boyunca aşk yaşadığı eski sevgilisi Deniz Can Aktaş, diğer tarafta onunla şimdilerde aşk yaşadığı konuşulan Devrim Özkan, bir diğer tarafta ise bir zamanlar Devrim'le gayet samimi olan Hafsanur Sancaktutan...

Üç ismin yolları böyle kesişince takipten çıkma hamlesinin zamanlaması da sosyal medyada türlü türlü yoruma neden oldu. Özellikle Devrim'in Hafsanur'u ilk takipten çıkan taraf olması, kullanıcıların 'Kıskançlık krizi mi çıktı?' sorusunu ortaya atmasına neden oldu.

Şimdi buradan çıkıp 'Kesin Deniz Can Aktaş yüzünden birbirlerini sildiler' demek mümkün değil. Ne Devrim ne de Hafsanur bu hamlenin sebebiyle ilgili herhangi bir açıklama yaptı. Belki aralarında bambaşka bir mesele yaşandı, belki de mevzunun Deniz Can'la hiçbir ilgisi yok. Ama geçmişte bu kadar samimi olan iki isimden birinin diğerinin yıllarca aşk yaşadığı isimle yakınlaşmasının ardından takipleşmenin bitmesi de magazin radarına takılmayacak gibi değil doğrusu! 

Bakalım bu karşılıklı hamle sessiz sedasız burada mı kapanacak, yoksa üçlüden birinden mevzuyu biraz daha aydınlatacak bir açıklama gelecek mi?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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